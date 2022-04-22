Участок КАД между Гостилицким и Ропшинским шоссе сузят до конца майских праздников

Дорожные работы ограничат движение на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга. На внешнем кольце на две недели перекроют две полосы, чтобы устранить колейность.
С 26 апреля по 10 мая на участке со 104-го по 93-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе, будут перекрыты вторая и третья полосы движения, сообщает 22 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой полосе при этом введут ограничение скорости до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.
Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Выполнит их АО ВАД.
Для устранения колеи движение ограничивают также на следующих участках:
- с 15 по 22 апреля — на внешнем кольце между Выборгским шоссе и Парашютной улицей;
- с 21 апреля по 3 мая — на внешнем кольце между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе;
- с 22 по 30 апреля — на внутреннем кольце между проспектом Культуры и Мурино;
- с 25 апреля по 3 мая — на внешнем кольце в районе развязки с проспектом Культуры и между Мурманским и Колтушским шоссе;
- с 30 апреля по 12 мая — на путепроводе у развязки с Таллинским шоссе.