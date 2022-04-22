    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, с-з

    765мм

    49%

    Подробнее
    usd75eur81.22
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Участок КАД между Гостилицким и Ропшинским шоссе сузят до конца майских праздников

    596
    обсудить

    Дорожные работы ограничат движение на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга. На внешнем кольце на две недели перекроют две полосы, чтобы устранить колейность.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    С 26 апреля по 10 мая на участке со 104-го по 93-й километр внешнего кольца КАД, между развязками с Гостилицким и Ропшинским шоссе, будут перекрыты вторая и третья полосы движения, сообщает 22 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой полосе при этом введут ограничение скорости до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.

    Работы будут вести круглосуточно, в две смены. Выполнит их АО ВАД.

    Для устранения колеи движение ограничивают также на следующих участках:

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний