Движение на КАД между Выборгским шоссе и Парашютной улицей ограничили на неделю для уборки

На севере Петербурга с 15 апреля введены ограничения на участке внешнего кольца КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Там убирают смёт в одной из полос.
До 22 апреля на участке с 18-го по 12-й километр внешнего кольца КАД перекрыта третья полоса, сообщает 15 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на этот же срок скорость движения ограничена до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.
Работы выполняет АО ПО «РосДорСтрой». Они будут вестись круглосуточно, в две смены.
Напомним, что до 17 апреля в связи с уборкой смёта ограничено также движение на участке внешнего кольца между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Помимо этого в ближайшие дни из-за дорожных работ введут ограничения:
- с 18 по 30 апреля — на внутреннем кольце между Колтушским и Мурманским шоссе;
- с 21 апреля по 3 мая — на внешнем кольце между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе;
- с 22 по 30 апреля — на внутреннем кольце между проспектом Культуры и Мурино;
- с 25 апреля по 3 мая — на внешнем кольце в районе развязки с проспектом Культуры.