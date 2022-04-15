    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    3 м/с, сев

    764мм

    85%

    Подробнее
    usd81.29eur88
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Движение на КАД между Выборгским шоссе и Парашютной улицей ограничили на неделю для уборки

    1233
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    На севере Петербурга с 15 апреля введены ограничения на участке внешнего кольца КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Там убирают смёт в одной из полос.

    До 22 апреля на участке с 18-го по 12-й километр внешнего кольца КАД перекрыта третья полоса, сообщает 15 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на этот же срок скорость движения ограничена до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.

    Работы выполняет АО ПО «РосДорСтрой». Они будут вестись круглосуточно, в две смены.

    Напомним, что до 17 апреля в связи с уборкой смёта ограничено также движение на участке внешнего кольца между проспектом Энгельса и Выборгским шоссе. Помимо этого в ближайшие дни из-за дорожных работ введут ограничения:

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    BARSUKA
    Фонтанка, мы понимаем, что Главстрой ваш рекламодатель и нельзя включать комментарии под рекламной вставкой :))) А можно отдельную публикацию запустить. Например, пост для комментариев читателей Фонтанки о жизни в Северной Долине?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний