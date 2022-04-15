Движение на КАД между Выборгским шоссе и Парашютной улицей ограничили на неделю для уборки

На севере Петербурга с 15 апреля введены ограничения на участке внешнего кольца КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Там убирают смёт в одной из полос.

До 22 апреля на участке с 18-го по 12-й километр внешнего кольца КАД перекрыта третья полоса, сообщает 15 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой и второй полосах на этот же срок скорость движения ограничена до 50 км/ч. Всего на этом участке три полосы.

Работы выполняет АО ПО «РосДорСтрой». Они будут вестись круглосуточно, в две смены.