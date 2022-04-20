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    На КАД у развязки с Таллинским шоссе на две недели оставят по полосе в обе стороны

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    Дорожные работы почти на две недели сузят участок кольцевой автодороги в районе развязки с Таллинским шоссе. Там будут устранять колейность как на внутреннем, так и на внешнем кольце.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 30 апреля по 12 мая на путепроводе в составе основного хода КАД, на участке с 80-го по 81-й километр, будут перекрыты две из трех полос движения, а на оставшейся скорость ограничат до 50 км/ч, сообщает 20 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Работы будут вестись одновременно на внутреннем и внешнем кольце, колеи уберут на всех полосах.

    Дополнительно с 4 по 10 мая полностью перекроют съезды № 5 и № 13 с внешнего кольца КАД в Ленобласть: на Таллинское шоссе в сторону Красного Села и на Волхонское шоссе — в Пушкин. Объехать перекрытия можно будет по оставшимся свободными съездам развязки.

    Выполнит ремонт АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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