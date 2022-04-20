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    Ремонт вдвое сузит КАД между Мурманским и Колтушским шоссе

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    На востоке кольцевой автодороги Петербурга в конце апреля — начале мая для устранения колейности ограничат движение на участке внешнего кольца. Между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе на неделю перекроют две полосы.

    С 25 апреля по 3 мая на участке с 51-го по 44-й километр внешнего кольца КАД будут закрыты для движения первая и вторая полосы, сообщает 20 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвертой полосах на этот же срок введут ограничение скорости до 50 км/ч.

    Колею будут убирать на второй полосе. Работы ведет ООО «Техносфера Инжиниринг».

    Работы по устранению колейности ограничат также участки:

    Кроме того, с 18 по 30 апреля из-за работ на путепроводе ограничен проезд на участке внутреннего кольца КАД между Колтушским и Мурманским шоссе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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