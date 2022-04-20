Ремонт вдвое сузит КАД между Мурманским и Колтушским шоссе

На востоке кольцевой автодороги Петербурга в конце апреля — начале мая для устранения колейности ограничат движение на участке внешнего кольца. Между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе на неделю перекроют две полосы.

С 25 апреля по 3 мая на участке с 51-го по 44-й километр внешнего кольца КАД будут закрыты для движения первая и вторая полосы, сообщает 20 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвертой полосах на этот же срок введут ограничение скорости до 50 км/ч.