Ремонт вдвое сузит КАД между Мурманским и Колтушским шоссе

На востоке кольцевой автодороги Петербурга в конце апреля — начале мая для устранения колейности ограничат движение на участке внешнего кольца. Между развязками с Мурманским и Колтушским шоссе на неделю перекроют две полосы.
С 25 апреля по 3 мая на участке с 51-го по 44-й километр внешнего кольца КАД будут закрыты для движения первая и вторая полосы, сообщает 20 апреля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На третьей и четвертой полосах на этот же срок введут ограничение скорости до 50 км/ч.
Колею будут убирать на второй полосе. Работы ведет ООО «Техносфера Инжиниринг».
Работы по устранению колейности ограничат также участки:
- с 15 по 22 апреля — на внешнем кольце между Выборгским шоссе и Парашютной улицей;
- с 21 апреля по 3 мая — на внешнем кольце между развязками с ММПК «Бронка» и Гостилицким шоссе;
- с 22 по 30 апреля — на внутреннем кольце между проспектом Культуры и Мурино;
- с 25 апреля по 3 мая — на внешнем кольце в районе развязки с проспектом Культуры;
- с 30 апреля по 12 мая — на путепроводе у развязки с Таллинским шоссе.
Кроме того, с 18 по 30 апреля из-за работ на путепроводе ограничен проезд на участке внутреннего кольца КАД между Колтушским и Мурманским шоссе.