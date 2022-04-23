Дорожные работы перекроют две полосы внешнего кольца КАД на майские

Две полосы движения перекроют на участке с 38-го по 33-й километр внешнего кольца КАД между развязками с Шафировским проспектом и с автодорогой Петербург — Матокса. Об этом 23 апреля сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



Ограничения будут действовать с 30 апреля по 9 мая. В это время на второй полосе будут устранять колейность, для чего перекроют и первую. Скорость движения по третьей и четвертой полосам на данном участке будет ограничена до 50 км/ч.

