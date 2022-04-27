В Петербурге стало меньше жителей. Самый многолюдный район города растёт, а самый маленький пустеет

Население Петербурга за год убавилось на 6,8 тысячи человек. Согласно опубликованной статистике Петростата, 1 января 2022 года в городе проживали 5 377 503 человека. А за год до этого — 5 384 342 человека.
Больше всего людей в Приморском районе города — 585 554 человека (на 1 января 2022 года). И их число растёт, год назад было 580 100 человек. Второй по численности населения — Невский район (540 415 человек в этом году против 538 323 в прошлом). В Выборгском тоже стало больше жителей (528 147 против 523 497). А вот ещё в одном крупном районе, Калининском — меньше (512 182 против 521 875 год назад).
Также снизилась численность населения во Фрунзенском (383 799 против 384 385 года назад), Центральном (207 165 против 210 899), Василеостровском районах (202 288 против 205 240).
Меньше всего людей — в Кронштадтском районе. В начале года там насчитали 44 290 человек. За год до этого было чуть-чуть больше — 44 353.