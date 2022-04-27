В Петербурге стало меньше жителей. Самый многолюдный район города растёт, а самый маленький пустеет

Население Петербурга за год убавилось на 6,8 тысячи человек. Согласно опубликованной статистике Петростата, 1 января 2022 года в городе проживали 5 377 503 человека. А за год до этого — 5 384 342 человека.



Больше всего людей в Приморском районе города — 585 554 человека (на 1 января 2022 года). И их число растёт, год назад было 580 100 человек. Второй по численности населения — Невский район (540 415 человек в этом году против 538 323 в прошлом). В Выборгском тоже стало больше жителей (528 147 против 523 497). А вот ещё в одном крупном районе, Калининском — меньше (512 182 против 521 875 год назад).

