На Московском, Лиговском, Литейном пробки по 10 баллов, на ЗСД — 4 км

Загруженность дорог Петербурга вечером 27 апреля достигла 8 баллов, что на 1–2 выше обычного, и к началу восьмого опустилась до «семёрки». «Яндекс» фиксирует множество необычных пробок, в том числе на ЗСД — более 4 км.
На карте отмечено перекрытие Дворцовой набережной и набережной Кутузова от Троицкого до Дворцового моста и части набережной у Адмиралтейства.
«Полчаса стоим на Лиговском у площади Московские Ворота. Московский перекрыт в обе стороны», — сетует читатель «Фонтанки».
За последний час «Яндекс» зафиксировал восемь пробок:
- 19:15 — Кубинская улица от железнодорожного переезда до Благодатной улицы, 4,1 км, 45 минут;
- 19:06 — набережная Обводного канала (северный берег) от Кременчугской улицы до Измайловского проспекта, 4,1 км, 53 минуты;
- 19:06 — Лиговский проспект из центра, 10 баллов, что на 4 балла выше обычного;
- 19:03 — набережная Фонтанки от улицы Чайковского до Измайловского проспекта, 4,2 км, 1 час 2 минуты;
- 19:00 — Московский проспект в центр — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного;
- 18:48 — внутренняя сторона КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км, 34 минуты;
- 18:33 — Литейный — Загородный к Московскому, 10 баллов, что на 3 балла выше обычного;
- 18:30 — Ленинский проспект к Маршала Жукова, 9 баллов, что на 4 балла выше обычного.