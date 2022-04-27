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    На Московском, Лиговском, Литейном пробки по 10 баллов, на ЗСД — 4 км

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    2 комментария

    Загруженность дорог Петербурга вечером 27 апреля достигла 8 баллов, что на 1–2 выше обычного, и к началу восьмого опустилась до «семёрки». «Яндекс» фиксирует множество необычных пробок, в том числе на ЗСД — более 4 км.

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    На карте отмечено перекрытие Дворцовой набережной и набережной Кутузова от Троицкого до Дворцового моста и части набережной у Адмиралтейства.

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    «Полчаса стоим на Лиговском у площади Московские Ворота. Московский перекрыт в обе стороны», — сетует читатель «Фонтанки».

    Московский проспект перекрыт, сообщает телеграм-канал <a href="https://t.me/Megapolisonline/74484" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
    Московский проспект перекрыт, сообщает телеграм-канал «Мегаполис»
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    За последний час «Яндекс» зафиксировал восемь пробок:

    • 19:15 — Кубинская улица от железнодорожного переезда до Благодатной улицы, 4,1 км, 45 минут;
    • 19:06 — набережная Обводного канала (северный берег) от Кременчугской улицы до Измайловского проспекта, 4,1 км, 53 минуты;
    • 19:06 — Лиговский проспект из центра, 10 баллов, что на 4 балла выше обычного;
    • 19:03 — набережная Фонтанки от улицы Чайковского до Измайловского проспекта, 4,2 км, 1 час 2 минуты;
    • 19:00 — Московский проспект в центр — 10 баллов, что на 5 баллов выше обычного;
    • 18:48 — внутренняя сторона КАД от Московского шоссе до Дачного проспекта, 6,5 км, 34 минуты;
    • 18:33 — Литейный — Загородный к Московскому, 10 баллов, что на 3 балла выше обычного;
    • 18:30 — Ленинский проспект к Маршала Жукова, 9 баллов, что на 4 балла выше обычного.

    Московский проспект перекрыт, сообщает телеграм-канал <a href="https://t.me/Megapolisonline/74484" class="_ io-leave-page" target="_blank">«Мегаполис»</a>
    Московский проспект перекрыт, сообщает телеграм-канал «Мегаполис»

    Вечером в Петербурге усилился снегопад. В этот же день в город приехали ВИП-участники встречи членов Совета законодателей при Федеральном собрании.

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    Комментарии (2)

    263778851
    Путин в городе
    VKuser173415
    Если уж пишите новость, то пишите до конца, что пробки из-за очередного импортонезамещенного Мерседеса с мигалкой, который не хочет в общем потоке ехать.
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