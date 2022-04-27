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    Роман Ротенберг о молодежке СКА: Ребята любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»

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    8 комментариев

    Молодые хоккеисты СКА хотят продолжать играть в России, хотя имеют предложения от клубов Северной Америки. Как сообщает 27 марта «Матч ТВ», об этом заявил главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг.

    «Ребята, которые выиграли Кубок Харламова, они все имели предложения из Северной Америки, но решили остаться здесь. Они любят свою родину. У них есть все условия для развития в Петербурге. Когда команда отмечала победу в Кубке Харламова, в раздевалке слушали только нашу музыку, например группу «Любэ». Это мелочь, но довольно показательная. Нужно работать над этим дальше. Еще в 2014 году ребят тянуло туда, сложно было на это влиять. Теперь все наоборот. Однозначно они получат шанс в команде КХЛ», — заявил Роман Ротенберг.

    Напомним, что молодежная команда «СКА-1946» ранее впервые в своей истории стала обладателем Кубка Харламова — главного приза Молодежной хоккейной лиги. В финальной серии со счетом 4–2 петербуржцы обыграли «Красную Армию» — молодежку ЦСКА.

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    Комментарии (7)

    NoName1234
    Смех… а когда моются в душе? Слушаю что?? Группу Ранетки???
    VKuser2851963
    спортсмены - передовой отряд перемен
    Valer_Kulik
    То есть молодежь политически правильная)
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