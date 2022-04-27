Роман Ротенберг о молодежке СКА: Ребята любят родину, в раздевалке слушают «Любэ»

Молодые хоккеисты СКА хотят продолжать играть в России, хотя имеют предложения от клубов Северной Америки. Как сообщает 27 марта «Матч ТВ», об этом заявил главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг.



«Ребята, которые выиграли Кубок Харламова, они все имели предложения из Северной Америки, но решили остаться здесь. Они любят свою родину. У них есть все условия для развития в Петербурге. Когда команда отмечала победу в Кубке Харламова, в раздевалке слушали только нашу музыку, например группу «Любэ». Это мелочь, но довольно показательная. Нужно работать над этим дальше. Еще в 2014 году ребят тянуло туда, сложно было на это влиять. Теперь все наоборот. Однозначно они получат шанс в команде КХЛ», — заявил Роман Ротенберг.

