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    В Москве в драке зарезали хоккеиста

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    5 комментариев

    Гибелью хоккеиста Романа Дидура завершился конфликт в центре Москвы. Как сообщает 24 апреля ТАСС, смерть наступила в результате ножевого ранения.

    «24 апреля около 02:40 в полицию поступило сообщение о конфликте на Николоямской улице. Незамедлительно прибывшими полицейскими установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников причинил своему оппоненту колото-резаное ранение груди, в результате чего 23-летний москвич скончался», — сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Подозреваемый мужчина 1984 года рождения задержан по горячим следам. Таганский следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве.

    По данным РИА Новостей, хоккеист Роман Дидур с друзьями праздновал день рождения. Возле кафе, куда они хотели зайти поесть, у него с подозреваемым произошёл конфликт, в результате фигурант ударил юношу ножом.

    23-летний Роман Дидур играл за любительский клуб «Созвездие».

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    Комментарии (5)

    Мурыч
    Ставка на чёрное сработала.
    Ref
    "Убийству Дидуры предшествовала драка с бизнесменом Арменом Куюмджем в кафе «Баклажан». Предприниматель, занимавшийся поставкой продуктов в кафе, находился в заведении вместе со своей семьей. Он сообщил 23-летнему хоккеисту о том, что кафе закрыто" С.
    ядрачистыйизумруд
    автор забыл написать, что итальянца зовут Армен. Какая неожиданность
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