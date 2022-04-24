В Москве в драке зарезали хоккеиста

Гибелью хоккеиста Романа Дидура завершился конфликт в центре Москвы. Как сообщает 24 апреля ТАСС, смерть наступила в результате ножевого ранения.
«24 апреля около 02:40 в полицию поступило сообщение о конфликте на Николоямской улице. Незамедлительно прибывшими полицейскими установлено, что между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников причинил своему оппоненту колото-резаное ранение груди, в результате чего 23-летний москвич скончался», — сообщили в ГУ МВД по Москве.
Подозреваемый мужчина 1984 года рождения задержан по горячим следам. Таганский следственный отдел возбудил уголовное дело об убийстве.
По данным РИА Новостей, хоккеист Роман Дидур с друзьями праздновал день рождения. Возле кафе, куда они хотели зайти поесть, у него с подозреваемым произошёл конфликт, в результате фигурант ударил юношу ножом.
23-летний Роман Дидур играл за любительский клуб «Созвездие».