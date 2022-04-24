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    Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

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    7 комментариев

    Президент России Владимир Путин собирается принять участие в заседании Совета законодателей в Петербурге. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, планируется его выступление.

    Как передает РИА Новости 24 апреля, заседание состоится на следующей неделе. Встреча назначена на 27 апреля, мероприятие пройдет в Таврическом дворце.

    Совет законодателей РФ — совещательный орган, созданный при Совете Федерации и Государственной думе. Участники Совета занимаются законодательным обеспечением государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и регионами. Учрежден в 2012 году. Сопредседатели — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

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    Комментарии (7)

    Mustamyaki
    Видимо придётся-таки увидеть ВВП в наморднике, ведь масочный режим у нас всё ещё действует.
    Главный спец по технике консервации
    Давно пора! А то недостаточно правильные законы дают!
    matthias
    Опять снайперов (50:50) задействуют
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