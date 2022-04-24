Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге

Президент России Владимир Путин собирается принять участие в заседании Совета законодателей в Петербурге. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, планируется его выступление.
Как передает РИА Новости 24 апреля, заседание состоится на следующей неделе. Встреча назначена на 27 апреля, мероприятие пройдет в Таврическом дворце.
Совет законодателей РФ — совещательный орган, созданный при Совете Федерации и Государственной думе. Участники Совета занимаются законодательным обеспечением государственной политики в сфере разграничения полномочий между федеральным центром и регионами. Учрежден в 2012 году. Сопредседатели — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.