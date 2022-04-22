Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, заявил 21 апреля журналистам зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.
Ранее финские политики встретились со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с министром иностранных дел Анн Линде и главой МО Петером Хультквистом.
«Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом», — цитирует Туомиоя РИА Новости.
По его словам, кажется очевидным, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, и он считает важным сообщить об этом шведам.
По словам председателя комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, шведы были довольны тем, что Финляндия дала четкий сигнал о том, что хочет идти в ногу с соседями. Также стало ясно, что Финляндия может принимать собственные решения, независимо от того, что делает Швеция.