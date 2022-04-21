Google оштрафовали на 11 млн рублей за фейки о российской армии на YouTube

Компания Google получила два штрафа в общей сложности на 11 миллионов рублей за неудаление запрещённого в России контента. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Московских судов.



Дела об административных правонарушениях компании рассмотрел мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы. Оба протокола по части 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении компании Роскомнадзор составил из-за контента на видеохостинге YouTube.



Публикации видеороликов о потерях российской армии на Украине, которые не соответствуют официальным данным Минобороны РФ, обошлись Google в 4 миллиона рублей. Это максимальный штраф, предусмотренный частью 2 статьи 13.41 КоАП.

