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    Google оштрафовали на 11 млн рублей за фейки о российской армии на YouTube

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    2 комментария

    Компания Google получила два штрафа в общей сложности на 11 миллионов рублей за неудаление запрещённого в России контента. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Московских судов.

    Дела об административных правонарушениях компании рассмотрел мировой судья судебного участка № 422 Таганского района города Москвы. Оба протокола по части 2 и 4 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении компании Роскомнадзор составил из-за контента на видеохостинге YouTube.

    Публикации видеороликов о потерях российской армии на Украине, которые не соответствуют официальным данным Минобороны РФ, обошлись Google в 4 миллиона рублей. Это максимальный штраф, предусмотренный частью 2 статьи 13.41 КоАП.

    На 7 миллионов компанию наказали за распространение экстремистских материалов запрещенного в РФ «Правого сектора»*. Удалить эти публикации ранее требовала Генпрокуратура.

    *экстремистская организация, запрещенная в РФ.

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    Комментарии (2)

    ЧижПыж
    Если новостник в заголовке не берет слова "за фейки" в кавычки, значит, он солидаризируется с действиями властей.
    Или кавычки уже запрещены?
    263898651
    А как с презумпцией невиновности, римским правом? Где доказательство, что это фейк? Может правда?
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