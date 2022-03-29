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РКН пригрозил Google штрафами за фейки о российской армии на YouTube

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Роскомнадзор в ближайшее время составит протоколы в отношении Google за неудаление с YouTube материалов по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба РКН.

В ведомстве уверены, что видеохостинг «стал одной из ключевых площадок, участвующих в информационной войне против России». YouTube, как уточнили в ведомстве, «откровенно способствует распространению лживого контента» о ходе спецоперации на Украине, дискредитирующего ВС России. Также претензии касаются информации «с призывами к осуществлению насильственных действий» в отношении российских военных.

За неудаление подобных публикаций Google грозит административная ответственность по ст. 13.41 КоАП РФ и штраф в размере до 8 млн рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом до 20% годовой выручки компании.

Ранее Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью украинского президента Владимира Зеленского.

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Комментарии (1)

ЛенаЛеан
Правильно. Надо не закрывать. А пороть принародно. Наказывая деньгами!
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