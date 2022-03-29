РКН пригрозил Google штрафами за фейки о российской армии на YouTube

Роскомнадзор в ближайшее время составит протоколы в отношении Google за неудаление с YouTube материалов по требованию Генпрокуратуры РФ. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба РКН.



В ведомстве уверены, что видеохостинг «стал одной из ключевых площадок, участвующих в информационной войне против России». YouTube, как уточнили в ведомстве, «откровенно способствует распространению лживого контента» о ходе спецоперации на Украине, дискредитирующего ВС России. Также претензии касаются информации «с призывами к осуществлению насильственных действий» в отношении российских военных.

