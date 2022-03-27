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Генпрокуратура даст правовую оценку по факту публикации в российских СМИ интервью Зеленского

Генеральная прокуратура РФ сделала официальное заявление по поводу публикации в каналах ряда российских СМИ интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», — говорится в сообщении надзорного ведомства вечером 27 марта.

Напомним, ранее экс-главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) Михаил Зыгарь, его нынешний главред Тихон Дзядко, главред «Медузы»** (признана в РФ иноагентом) Иван Колпаков и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью, однако вскоре видеоверсия материала стала доступна в некоторых каналах на YouTube.

*Телеканал признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

**Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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Комментарии (16)

Свободу Лёхе!
Сложно смотреть.., всего 12-я минута, попробую продолжить, хотя.. - нет, без 0,5 тут не обойтись, потом, попозже..
xepnuminu
смотрю сейчас интервью. Зеленский даже крысой нашего не назвал
муматор
а бвстрыкин Невзорову уже ответил?
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