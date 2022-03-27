Генпрокуратура даст правовую оценку по факту публикации в российских СМИ интервью Зеленского

«В условиях массовой антироссийской пропаганды и регулярного размещения ложной информации о действиях Российской Федерации в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, Генеральной прокуратурой Российской Федерации будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения», — говорится в сообщении надзорного ведомства вечером 27 марта.



Напомним, ранее экс-главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) Михаил Зыгарь, его нынешний главред Тихон Дзядко, главред «Медузы»** (признана в РФ иноагентом) Иван Колпаков и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации этого интервью, однако вскоре видеоверсия материала стала доступна в некоторых каналах на YouTube.

