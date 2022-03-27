Роскомнадзор заявил, что запрещает российским СМИ публиковать интервью с Зеленским

Экс-главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) Михаил Зыгарь, его нынешний главред Тихон Дзядко, главред «Медузы»** (признана в РФ иноагентом) Иван Колпаков и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Оно проходило при участии и поддержке главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, написал Зыгарь 27 марта в телеграм-канале.
«В ближайшее время опубликуем полную запись разговора без купюр: в моем YouTube-канале, на сайтах и в соцсетях «Медузы», телеканала OstWest, в YouTube-канале Котрикадзе/Дзядко, «Новой газеты» и на других платформах», — заявил он.
В 19:27 Роскомнадзор опубликовал в своем телеграм-канале предупреждение, вот его полный текст:
«Вниманию российских средств массовой информации!
Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского.
Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования».
Через несколько минут видеоверсия интервью стала доступна в анонсируемых каналах на YouTube.
*Телеканал признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
**Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.