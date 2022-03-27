Роскомнадзор заявил, что запрещает российским СМИ публиковать интервью с Зеленским

Экс-главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) Михаил Зыгарь, его нынешний главред Тихон Дзядко, главред «Медузы»** (признана в РФ иноагентом) Иван Колпаков и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Оно проходило при участии и поддержке главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, написал Зыгарь 27 марта в телеграм-канале.

«В ближайшее время опубликуем полную запись разговора без купюр: в моем YouTube-канале, на сайтах и в соцсетях «Медузы», телеканала OstWest, в YouTube-канале Котрикадзе/Дзядко, «Новой газеты» и на других платформах», — заявил он.