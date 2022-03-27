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Роскомнадзор заявил, что запрещает российским СМИ публиковать интервью с Зеленским

Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью президента Украины Владимира Зеленского. В отношении тех, кто это интервью брал, начата проверка.

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Экс-главный редактор телеканала «Дождь»* (признан в РФ иноагентом) Михаил Зыгарь, его нынешний главред Тихон Дзядко, главред «Медузы»** (признана в РФ иноагентом) Иван Колпаков и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Оно проходило при участии и поддержке главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова, написал Зыгарь 27 марта в телеграм-канале.

«В ближайшее время опубликуем полную запись разговора без купюр: в моем YouTube-канале, на сайтах и в соцсетях «Медузы», телеканала OstWest, в YouTube-канале Котрикадзе/Дзядко, «Новой газеты» и на других платформах», — заявил он.

В 19:27 Роскомнадзор опубликовал в своем телеграм-канале предупреждение, вот его полный текст:

«Вниманию российских средств массовой информации!

Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского.

Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования».

Через несколько минут видеоверсия интервью стала доступна в анонсируемых каналах на YouTube.

*Телеканал признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

**Издание признано Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

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Комментарии (11)

Эд Хэммет
Даже Путин и Лавров постоянно подчеркивают, что Зеленский является легитимным руководителем соседнего государства. Но, видимо, Роскомпозор думает иначе. Что ещё нельзя делать журналистам? Завтра это министерство цензуры запретит брать интервью у простых жителей Украины. Всё очень просто. Объективная реальность цензоров не устраивает категорически.
VadD
Александр Сергеевич Пушкин 1817г.
Стихотворение - "Надпись на стене больницы"
Вот здесь лежит больной студент;
Его судьба неумолима.
Несите прочь медикамент:
Болезнь любви неизлечима! (любви поменять на системы и все сходится)
Mafioza
Интервью уже опубликованно. Теперь самое время привлекать к нему внимание этими запретами.
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