В Петербурге ищут вандалов, которые разрушают особняк XIX века изнутри

В Петербурге около деревянного особняка XIX века, известного как дача Густава Лесснера, усилят полицейское патрулирование. Как рассказали «Фонтанке» в КГИОП 19 апреля, комитет направил заявление в правоохранительные органы после сообщений о проникновении на территорию объекта культурного наследия посторонних.

В КГИОП также сообщили, что 7 апреля им поступило обращение о сборе документов для продажи дома, который сейчас принадлежит городу. В комитете готовят отчет об актуальном состоянии здания. Администрации Выборгского района уже отправили предостережение о необходимости поддерживать памятник в надлежащем состоянии. Кроме того, согласно охранному обязательству, до января 2023 года здание должны законсервировать.



Ранее местные жители жаловались, что памятник «погибает от рук неизвестных, по всей видимости, подростков». «Уже которые выходные вижу этот процесс. Они бегают там с пилами, молотками и рубят [особняк]», — описывала происходящее жительница Озерков в группе «Любимые Коломяги».

