Финляндия закрыла пункт пропуска в Карелии, через который перевозилась российская древесина

Пограничный переход через российско-финляндскую границу Париккала — Сювяоро прекратил работу на неопределенное время из-за западных санкций, сообщает 19 апреля «Интерфакс». В основном через него перевозилась древесина.

«Сегодня на неопределенное время прекратилось движение через временный пункт пропуска в Париккале, открытый специально для транспортных перевозок, в основном древесины. Об этом ранее договорились погранслужба юго-восточной Финляндии и российская сторона», — заявил портал телерадиовещания Yle.

