    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 9

    4 м/с, с-в

    768мм

    55%

    Подробнее
    usd79.45eur86.43
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Экономика и санкции

    Финляндия закрыла пункт пропуска в Карелии, через который перевозилась российская древесина

    3436
    1 комментарий

    Пограничный переход через российско-финляндскую границу Париккала — Сювяоро прекратил работу на неопределенное время из-за западных санкций, сообщает 19 апреля «Интерфакс». В основном через него перевозилась древесина.

    «Сегодня на неопределенное время прекратилось движение через временный пункт пропуска в Париккале, открытый специально для транспортных перевозок, в основном древесины. Об этом ранее договорились погранслужба юго-восточной Финляндии и российская сторона», — заявил портал телерадиовещания Yle.

    Причиной закрытия пункта послужил пятый пакет санкций, запрещающих въезд в ЕС грузовому автотранспорту с регистрационными номерами России и Белоруссии.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний