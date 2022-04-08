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    Евросоюз принял очередной пакет санкций против России

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    Европейский союз принял пятый блок санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине, 8 апреля сообщает ТАСС.

    В новом пакете — запрет российским судам заходить в порты стран Евросоюза и эмбарго на поставки российского угля. Запрет относительно угля вступит в силу в конце лета.

    Кроме того, новые санкции также предусматривают запрет российским и белорусским операторам автомобильных перевозок передвигаться по территориям европейских стран. Исключение составляют медицинские и продовольственные товары.

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    Комментарии (27)

    274573038
    Так угля на донбаси много.но он наш.В польше и германии бурого много.
    olla
    жесть какая-то.. Решили обрубить всё.. Хреново будет всем..
    Главный спец по технике консервации
    Все больше и больше на пользу и как медаль.
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