«Просим обеспечить беспрепятственный провоз продукции на территорию РФ». Производители просят Мишустина не закрывать въезд фур из ЕС

Объединения производителей продуктов питания и упаковки для пищевой промышленности просят премьера РФ Михаила Мишустина не ограничивать въезд большегрузного транспорта из ЕС, который доставляет сырье и материалы для отрасли. Соответствующее письмо на имя председателя российского правительства цитирует утром 18 апреля «Интерфакс».

«Просим при выработке решения в отношении ответных мер Российской Федерации на пятый санкционный пакет ЕС не применять «зеркальные» меры к европейским перевозчикам и обеспечить беспрепятственный провоз продукции, сырья, материалов и комплектующих для пищевой промышленности на территорию Российской Федерации, — в частности сказано в обращении профессиональных ассоциаций. — На текущий момент наблюдается ситуация полного запрета на въезд большегрузного транспорта с российскими номерами на территорию Европейского союза. При этом европейские транспортные компании воздерживаются от доставки грузов в РФ, так как в ожидании ответных мер со стороны РФ видят определенные риски, вплоть до конфискации транспорта европейских перевозчиков».

Фото: скриншот YouTube / Мир 24 Поделиться Поделиться





Документ подписан Союзом производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки»), Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), Рыбным союзом, Ассоциацией производителей стеклянной тары, «Руспродсоюзом», Ассоциацией производителей пива, Союзом производителей пищевых ингредиентов, Масложировым союзом.

Авторы обращения критически смотрят на экспертные предложения по организации «буферных» зон на российско-европейских границах для перевалки грузов, поскольку будет невозможно соблюсти требования к безопасности пищевой продукции, а реализация решения критично увеличит сроки доставки сырья и материалов.

«На данный момент производители напитков пытаются сдерживать цены на готовую продукцию, но в случае сохранения негативных тенденций значительный рост цен товаров на полках будет неизбежен», — заявил президент «Союзнапитков» Максим Новиков, отметив, что одна из главных проблем его отрасли — поставки многослойной упаковки, в которую разливается широкий спектр пищевой продукции.

Кроме того, авторы обращения на имя Мишустина указывают, что те же производства, связанные с напитками и детским питанием, более чем на 90 % укомплектованы иностранным оборудованием, в том числе европейским.



«Сбой поставок комплектующих может привести к проблемам на производстве, вплоть до остановки линий. Заменить это оборудование российскими аналогами в текущих реалиях не представляется возможным», — уточнил Новиков.

Пятый пакет санкций ЕС в отношении Москвы был согласован 7 апреля и принят уже на следующий день. В новом пакете предусматривается эмбарго на импорт угля и поставки оружия, персональные санкции «против олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников органов безопасности и военного аппарата». Вводится запрет российским судам заходить в европейские порты. К инициативе присоединяется всё больше стран ЕС, в том числе Румыния и Италия.

Новые санкции также предусматривают ограничения на деятельность российских и белорусских операторов автомобильных перевозок. 9 апреля страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированного в РФ и Белоруссии грузового транспорта. 10 апреля Латвия не пустила в страну более 150 российских и белорусских фур.

11 апреля стало известно, что новые санкции ЕС не позволят госоператорам использовать оборудование Ericsson и Nokia, что может затронуть госкомпанию «Ростелеком».

