Страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированного в РФ и Белоруссии грузового транспорта

Таможенные службы граничащих с Россией стран ЕС в данном решении ссылаются на пятый санкционный пакет. Ограничения касаются в том числе транзитных перевозок.

Ведомство уточняет, что санкции пока не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также сохраняется автомобильное сообщение для гуманитарных целей.

На данный момент разрешен транзит в Калининградскую область, но только для зарегистрированного в России автотранспорта.