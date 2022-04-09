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    Страны ЕС прекратили пропуск зарегистрированного в РФ и Белоруссии грузового транспорта

    Страны Евросоюза прекратили пропуск автотранспортных средств, которые зарегистрированы в РФ и Белоруссии. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России (ФТС) 9 апреля.

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    Таможенные службы граничащих с Россией стран ЕС в данном решении ссылаются на пятый санкционный пакет. Ограничения касаются в том числе транзитных перевозок.

    Ведомство уточняет, что санкции пока не распространяются на доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений. Также сохраняется автомобильное сообщение для гуманитарных целей.

    На данный момент разрешен транзит в Калининградскую область, но только для зарегистрированного в России автотранспорта.

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    Комментарии (43)

    274609095
    Собирать колонну из трех - пяти траков, и пускать впереди танк. Делов - то.
    Leo.S
    Бурные овации таксисту и изобретателю слов с приставкой де.
    263784231
    В Тернополе и Мукачево Александр Сергеич чем-то рагулькам не угодил - памятник снесли и школу переименовали. А что поделать: новые времена - новые нравы. Скоро , наверное, там памятник Чикатиле поставят и школу именем Адольфа Шилькгрубера назовут...
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