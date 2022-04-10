Латвия не пустила в страну более 150 российских и белорусских фур

Латвийские таможенники не пропустили через границу свыше 150 российских и белорусских фур из-за санкций. Об этом 10 апреля сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Государственной службы доходов Андрея Вайварса.



«До утра воскресенья сотрудники таможенного управления службы запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами», — цитирует издание чиновника.



Вайварс отметил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, не были проинформированы о новых санкциях ЕС. Однако сейчас, по данным службы, перевозчики знают о ситуации, и большинство дальнобойщиков больше не пытаются пересечь границу.

