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    Латвия не пустила в страну более 150 российских и белорусских фур

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    Латвийские таможенники не пропустили через границу свыше 150 российских и белорусских фур из-за санкций. Об этом 10 апреля сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Государственной службы доходов Андрея Вайварса.

    «До утра воскресенья сотрудники таможенного управления службы запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами», — цитирует издание чиновника.

    Вайварс отметил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, не были проинформированы о новых санкциях ЕС. Однако сейчас, по данным службы, перевозчики знают о ситуации, и большинство дальнобойщиков больше не пытаются пересечь границу.

    Издание Yle пишет, что в ночь с 8 на 9 апреля на российско-финляндской границе назад развернули 35 грузовых фур с номерами РФ и Белоруссии.

    8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Он предполагает в том числе запрет российским судам заходить в порты стран ЕС, эмбарго на поставки российского угля (вступит в силу в конце лета) и запрет на любые российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.

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    Комментарии (6)

    VKuser181384498
    Как недружествен к нам один из трех хуторов на окраине Европы. Забыли шепилявые Ивана Грозного с Петром первым, когда русские мужики освобождали их земли, латыши в тростнике сидели и глядели как русский мужик бьется за их земли.
    Alex000
    Через никуда.
    265027801
    Через Турцию
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