Латвия не пустила в страну более 150 российских и белорусских фур

Латвийские таможенники не пропустили через границу свыше 150 российских и белорусских фур из-за санкций. Об этом 10 апреля сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Государственной службы доходов Андрея Вайварса.
«До утра воскресенья сотрудники таможенного управления службы запретили въезд в Латвию 152 грузовым автомашинам с российскими и белорусскими номерами», — цитирует издание чиновника.
Вайварс отметил, что водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, не были проинформированы о новых санкциях ЕС. Однако сейчас, по данным службы, перевозчики знают о ситуации, и большинство дальнобойщиков больше не пытаются пересечь границу.
Издание Yle пишет, что в ночь с 8 на 9 апреля на российско-финляндской границе назад развернули 35 грузовых фур с номерами РФ и Белоруссии.
8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Он предполагает в том числе запрет российским судам заходить в порты стран ЕС, эмбарго на поставки российского угля (вступит в силу в конце лета) и запрет на любые российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.