ЕС согласовал пятый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в ответ на спецоперацию на Украине, утвердить его могут в пятницу. Об этом 7 апреля сообщило французское представительство в ЕС.



В новом пакете эмбарго на импорт угля и поставки оружия, персональные санкции «против олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников органов безопасности и военного аппарата», запрет российским судам заходить в европейские порты.

Новые санкции также предусматривают ограничения на деятельность российских и белорусских операторов автомобильных перевозок, а также против промышленных и технологических секторов, которые связанны с военной операцией на Украине.

