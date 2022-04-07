ЕС согласовал пятый пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в ответ на спецоперацию на Украине, утвердить его могут в пятницу. Об этом 7 апреля сообщило французское представительство в ЕС.
В новом пакете эмбарго на импорт угля и поставки оружия, персональные санкции «против олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников органов безопасности и военного аппарата», запрет российским судам заходить в европейские порты.
Новые санкции также предусматривают ограничения на деятельность российских и белорусских операторов автомобильных перевозок, а также против промышленных и технологических секторов, которые связанны с военной операцией на Украине.
Как рассказали в представительстве, страны ЕС поддержали заморозку активов нескольких банков. Названия не уточняются. Ранее представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что санкции будут расширены в отношении ВТБ, «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка.