    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    3 м/с, ю-в

    743мм

    100%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    ЕС согласовал пятый пакет санкций против России

    8
    Печать

    Послы стран Евросоюза согласовали пятый пакет антироссийских санкций в ответ на спецоперацию на Украине, утвердить его могут в пятницу. Об этом 7 апреля сообщило французское представительство в ЕС.

    В новом пакете эмбарго на импорт угля и поставки оружия, персональные санкции «против олигархов, деятелей российской пропаганды, сотрудников органов безопасности и военного аппарата», запрет российским судам заходить в европейские порты.

    Новые санкции также предусматривают ограничения на деятельность российских и белорусских операторов автомобильных перевозок, а также против промышленных и технологических секторов, которые связанны с военной операцией на Украине.

    Как рассказали в представительстве, страны ЕС поддержали заморозку активов нескольких банков. Названия не уточняются. Ранее представитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что санкции будут расширены в отношении ВТБ, «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    VOROBEJ
    Плохо,когда людям нечем заняться.А что, глобальное потепление закончилось? Жизнь короткая штука.А люди рано или поздно вымрут с таким подходом друг к другу.
    Профессор Тарантога
    Получай, Мордор!
    07A
    Победы русскому оружию!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний