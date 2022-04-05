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    ЕС хочет запретить транзакции четырем российским банкам, в том числе ВТБ

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    Евросоюз предлагает ввести полный запрет на любые транзакции четырем российским банкам: ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк, заявила 5 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это уже пятый пакет санкций в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

    «Эти четыре банка, которые мы сейчас полностью отрезали от рынков, составляют 23% доли рынка в российском банковском секторе. Это еще больше ослабит финансовую систему России», — сказано в сообщении ЕС.

    Напомним, за прошлый месяц против российских банков также вводились санкции. Самые жесткие меры применили к банкам ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Все их активы и счета в долларах США были заблокированы. Также эти банки отключены от SWIFT.

    ВТБ и ПСБ уже думают о начале работы в Крыму, чего не делали до этого из-за угрозы санкций. Об этом ранее писала «Фонтанка».

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    Комментарии (4)

    Алик-1
    Активы банков заблокировали, теперь надо запретить транзакции, чтобы можно было украсть активы как ничейные. ЕС вошел во вкус. Надо дать им пока порезвиться.
    Cashmare
    ачёвсмысле все транзакции, прям даже внутри страны?
    sektor7
    Финансовая система России в курсе, что ее ослабляет кто-то или не в курсе
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