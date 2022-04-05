ЕС хочет запретить транзакции четырем российским банкам, в том числе ВТБ

Евросоюз предлагает ввести полный запрет на любые транзакции четырем российским банкам: ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк, заявила 5 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это уже пятый пакет санкций в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

«Эти четыре банка, которые мы сейчас полностью отрезали от рынков, составляют 23% доли рынка в российском банковском секторе. Это еще больше ослабит финансовую систему России», — сказано в сообщении ЕС.



Напомним, за прошлый месяц против российских банков также вводились санкции. Самые жесткие меры применили к банкам ВТБ, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк. Все их активы и счета в долларах США были заблокированы. Также эти банки отключены от SWIFT.

