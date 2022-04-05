ЕС планирует запретить российским судам заходить в европейские порты

Пятый пакет санкций, подготовленный Евросоюзом против РФ, включает в себя запрет на доступ в европейские порты для российских судов. Новые ограничения связаны с обострением ситуации на Украине, сказано в опубликованном 5 апреля заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.



Отмечается, что будут и некоторые исключения: на поставки сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, энергоресурсов и гуманитарной помощи из России новые санкции не повлияют. Также в заявлении сказано, что планируются и другие ограничения логистики, в частности, члены ЕС хотят ввести запрет на деятельность российских и белорусских операторов автомобильных перевозок. Это резко ограничит возможности российской промышленности в приобретении ключевых товаров, убеждены в ЕС.

