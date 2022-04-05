    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    7 м/с, южн

    734мм

    76%

    Подробнее
    usd83.59eur92.39
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    ЕС планирует запретить российским судам заходить в европейские порты

    6
    Печать

    Пятый пакет санкций, подготовленный Евросоюзом против РФ, включает в себя запрет на доступ в европейские порты для российских судов. Новые ограничения связаны с обострением ситуации на Украине, сказано в опубликованном 5 апреля заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Отмечается, что будут и некоторые исключения: на поставки сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, энергоресурсов и гуманитарной помощи из России новые санкции не повлияют. Также в заявлении сказано, что планируются и другие ограничения логистики, в частности, члены ЕС хотят ввести запрет на деятельность российских и белорусских операторов автомобильных перевозок. Это резко ограничит возможности российской промышленности в приобретении ключевых товаров, убеждены в ЕС.

    Обсуждение запрета на вхождение российских судов в европейские морские порты началось еще 2 марта, утверждал министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. Еще до принятия нового пакета санкций некоторые компании отказались сотрудничать с Россией. 1 марта оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты, а 22 марта крупнейший контейнерный перевозчик Maersk заявил о фактическом прекращении работы в России.

    4 апреля в МИД Германии сообщили о намерении ужесточить санкции против России. Вице-канцлер страны Роберт Хабек подчеркнул, что пятый пакет санкций коснется финансового сектора и технологической продукции. При этом он исключил наложение эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ближайшее время.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    Марти МакФлай
    На судороги какие-то уже похоже.
    Dmitry Antonov
    А что это за обострение ситуации на Украине, в связи с которым принят новый пакет? В статье об этом ничего не говорится.
    chip1
    Чо, они нам фиги показывают и еще на еду и гуманитарку надеются?))
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний