ЕС планирует запретить российским судам заходить в европейские порты

Пятый пакет санкций, подготовленный Евросоюзом против РФ, включает в себя запрет на доступ в европейские порты для российских судов. Новые ограничения связаны с обострением ситуации на Украине, сказано в опубликованном 5 апреля заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Отмечается, что будут и некоторые исключения: на поставки сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, энергоресурсов и гуманитарной помощи из России новые санкции не повлияют. Также в заявлении сказано, что планируются и другие ограничения логистики, в частности, члены ЕС хотят ввести запрет на деятельность российских и белорусских операторов автомобильных перевозок. Это резко ограничит возможности российской промышленности в приобретении ключевых товаров, убеждены в ЕС.
Обсуждение запрета на вхождение российских судов в европейские морские порты началось еще 2 марта, утверждал министр транспорта Литвы Марюс Скуодис. Еще до принятия нового пакета санкций некоторые компании отказались сотрудничать с Россией. 1 марта оператор порта Гамбург объявил об остановке обработки грузов в российские порты, а 22 марта крупнейший контейнерный перевозчик Maersk заявил о фактическом прекращении работы в России.
4 апреля в МИД Германии сообщили о намерении ужесточить санкции против России. Вице-канцлер страны Роберт Хабек подчеркнул, что пятый пакет санкций коснется финансового сектора и технологической продукции. При этом он исключил наложение эмбарго на поставки российских энергоресурсов в ближайшее время.