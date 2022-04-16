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    Италия вслед за Бельгией и Румынией запрещает российским судам заходить в свои порты

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    12 комментариев

    Власти Италии с 17 апреля закроют свои порты для российских судов, в том числе для судов, сменивших флаг после 24 февраля. Об этом 16 апреля пишет издание il Fatto Quotidiano. До этого об аналогичных решениях объявили власти Бельгии и Румынии.

    По данным итальянских СМИ, суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после «завершения коммерческой деятельности».

    Данные меры вводятся в рамках пятого пакета санкций ЕС, в том числе запрещающего судам под флагом РФ входить в порты Евросоюза.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Иностранные государства отреагировали санкциями. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (12)

    274652196
    Не только СССР освободил Европу. Большую часть Германии не СССР освободил.
    Денеб
    Ещё теснее сплотимся вокруг вождя?
    sakorol
    Bella ciao
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