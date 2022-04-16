Италия вслед за Бельгией и Румынией запрещает российским судам заходить в свои порты

Власти Италии с 17 апреля закроют свои порты для российских судов, в том числе для судов, сменивших флаг после 24 февраля. Об этом 16 апреля пишет издание il Fatto Quotidiano. До этого об аналогичных решениях объявили власти Бельгии и Румынии.



По данным итальянских СМИ, суда, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после «завершения коммерческой деятельности».



Данные меры вводятся в рамках пятого пакета санкций ЕС, в том числе запрещающего судам под флагом РФ входить в порты Евросоюза.

