Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
Более 4,8 миллиона беженцев с Украины прибыли в соседние страны с начала специальной военной операции РФ. За сутки это число увеличилось более чем на 43 тысячи, сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
МИД РФ заявил о персональных санкциях в отношении ключевых членов британского правительства и ряда политических деятелей — им запрещен въезд на территорию России. Это было сделано в ответ на санкции со стороны Великобритании. В список попали 13 человек, среди которых — премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-премьер Тереза Мэй и министр внутренних дел Прити Пател.
«Единая Россия» потребовала заблокировать фейковый сайт фракции партии в Госдуме.
— Информация на нем вводит в заблуждение читателей и не относится к официальной позиции фракции и партии в целом, а также содержит информацию, которая дискредитирует Вооруженные Силы РФ. IP-адрес сайта зарегистрирован в США, — говорится в сообщении.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на россиян во время автопробега в Афинах. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 3 апреля в Афинах проходил автопробег в поддержку спецоперации. «Неустановленные лица» напали на один из автомобилей с россиянами, в котором находился ребенок с флагом в руках.
— Злоумышленники разбили стекла транспортного средства, вырвали флаг из рук ребенка, причинив телесные повреждения, — сообщили в ведомстве.
Румыния с 17 апреля запретит судам под флагом РФ заходить в свои порты.
Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации погибли от 2,5 до 3 тысяч украинских военных. Об этом он рассказал в интервью телекомпании CNN.
— По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тысяч [военнослужащих], — рассказал Зеленский. — У нас 10 тысяч раненых, сложно сказать, сколько из них выживут.
Российское правительство выделит регионам 439 миллионов рублей за размещение эвакуированных жителей Донбасса. Лидерами среди субъектов по объему выделенных средств станут Ростовская, Воронежская и Курская области.
Телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил союзникам в Евросоюзе о сроках конфликта России с Украиной. По мнению Вашингтона, он может продлиться до конца 2022 года.
Приложение «Альфа-Банка» вслед за App Store удалили из Google Play.
Французский актер Пьер Ришар призвал Владимира Путина как можно быстрее прекратить военную спецоперацию на Украине. Он написал, что у него внутри «всё разрывается» от того, что происходит.
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.
Оба сейчас находятся за пределами России.
ЦБ РФ отменил лимит в 30% по авансам для внешнеторговых контрактов на услуги туризма, ремонта и обслуживания зданий и оборудования.
Мировой суд Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google и некоммерческого фонда, управляющего инфраструктурой, на которой работает «Википедия», — Wikimedia Foundation Inc., составленные в связи с неудалением ими запрещенного контента.
РФ объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве.
Официальные курсы от ЦБ РФ с 16 апреля:
- доллар — 80,04 рубля (-1,24);
- евро — 87,07 рубля (-0,93).
Что произошло за час:
- экипаж ракетного крейсера «Москва», погибшего 14 апреля в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь, сообщил ТАСС со ссылкой на источник;
- СК РФ изучит информацию об участии наемников из Польши и Франции в боевых действиях на Украине;
- «Газпром» за 3,5 месяца снизил добычу газа на 1,3% — до
155,9 млрд куб. м.Холдинг за 3,5 месяца снизил экспорт газа на 26,4% — до 44,6 млрд куб. м.;
- генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту шпионажа в отношении нескольких сотрудников СММ ОБСЕ.
Более
Международный совет военного спорта не будет вводить санкции в отношении российских спортсменов, заявил начальник ЦСКА и глава комитета CISM по скалолазанию Артем Громов.
Главное к этому часу:
- Италия не может оплачивать поставки российского газа в рублях, так как это означало бы обход европейских санкций, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо;
- партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» запретят на Украине после принятия соответствующего закона, направленного против партий, которые украинские власти обвиняют в связях с Россией, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук;
- Кабмин Греции подтвердил, что страна не намерена отправлять новые партии оружия на Украину;
- цены на энергоресурсы могут обновить исторические максимумы в случае ограничений поставок из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, альтернативным России поставщикам угля в Европу будет сложно обеспечить приемлемую цену из-за логистических издержек и высокого спроса, а санкционная политика может привести к увеличению стоимости жизни в странах Евросоюза и США, а также массовой безработице, утверждает он.
РКН заблокировал сайт The Moscow Times. Как пишет само издание, поводом для блокировки стало решение Генпрокуратуры от 12 апреля. В копии выгрузки информации, запрещенной в РФ, указана новость «11 бойцов ОМОН отказались воевать на Украине и уехали домой».
Сайт перестал открываться у пользователей «Ростелекома» и региональных провайдеров, у некоторых — МТС, «Билайна», «Дом.Ру» и других провайдеров.
Замглавы Белгородской области Владимир Базаров сообщил, что в селе Журавлевка, которое подверглось обстрелу со стороны Украины вечером 14 апреля, повреждены 20 домов.
Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей.
В Минпросвещения рассказали, что Россия отправит в школы и детсады освобожденных районов Донбасса учебную литературу.
— Мы приняли решение и проговорили с рядом наших издательств, что сегодня направим 40 тысяч экземпляров учебной литературы для детских садов, школ в Донбасс, — заявил глава ведомства Сергей Кравцов. — Сейчас идет погрузка этой литературы: более 20 тонн, которые будут доставлены в ближайшие дни в учреждения в Мариуполе, Макеевке, Докучаевске.
РБК сообщает, что корабли первой постоянной морской группы НАТО вошли в Балтийское море, где примут участие в учениях с союзниками.
В состав группы входят:
- флагман, нидерландский фрегат HNLMS De Zeven Provincien;
- германское судно-заправщик FGS Berlin;
- британские фрегаты HDMS Peter Willemoes и HMS Northumberland;
- германский корвет FGS Erfurt.
Пятеро пострадавших при обстреле в Брянской области находятся на стационарном лечении, двое из них в тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава.
Главное к этому часу:
- ряд международных перевозчиков всё еще отказывается от транспортировки российских товаров, заявляют в пресс-службе Минпромторга;
- Следственный комитет получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, в том числе из 21 страны НАТО, сообщили в ведомстве;
- состояние людей, пострадавших в четверг в результате обстрела украинской стороной Климовского района Брянской области, стабильное, все живы, сообщили в правительстве региона;
- в России содержатся более тысячи украинских военных, сдавшихся в плен, заявили в СК РФ. Следователи допросили подавляющее большинство украинских военных, сдавшихся в плен и содержащихся в РФ, среди них пять командиров бригад.
В Минобороны заявили, что количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться «в ответ на совершение киевскими силами диверсий на российской территории».
Правительство РФ приняло распоряжение, чтобы помочь гражданам вернуть деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за внешних ограничений, а также из-за закрытия аэропортов на юге и в центральной части России, сообщает пресс-служба кабмина.
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,31%, до 81,15 рубля, курс евро — на 0,46%, до 87,3975 рубля.
Президент Польши Анджей Дуда подписал ранее принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России и возможность заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ. Об этом сообщается на официальном сайте польского лидера.
Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение устойчивого функционирования транспортного комплекса и поддержку хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности в условиях внешнего санкционного давления. Ожидается, что эта норма позволит принимать решение об открытии пропускных пунктов на границе до завершения их строительства или реконструкции, оборудования и технического оснащения при условии ввода в эксплуатацию морского порта, железнодорожного вокзала, железнодорожной линии, где такие пункты будут расположены.
Некоторые крупные международные перевозчики отказываются от поставок российской продукции, сообщил Минпромторг. Ведомство организовало работу по мониторингу ситуации. Сложности возникли из-за запрета ЕС на въезд грузовиков с российскими номерами, а также из-за отзыва европейскими страховщиками страхового покрытия для перевозчиков из Европы, находящихся на территории России.
Евросоюз перестал пускать автотранспорт, зарегистрированный в России и Белоруссии, начиная с
Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской стороной, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса. Как заявил газете Фернандес, у США есть «длинный список» дальнейших санкций, запланированных против России. По его словам, США работают с Европой над дополнительными мерами против Москвы.
Главное к этому часу:
- Индия не спешит переходить на расчеты в рублях и рупиях в торговле с Россией, понадобится еще некоторое время, чтобы завершить создание механизма для прямой оплаты торговых сделок между двумя странами в национальной валюте, пишет газета The Economic Times;
- спрос на операционные системы российского производства вырос в стране в шесть раз в связи с приостановкой работы зарубежных IT-компаний в РФ и санкций, заявил руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт» Андрей Свиридов;
число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса превысило 800 тысяч человек, сообщил источник ТАСС.
Мошенники используют поддельные банковские приложения на Android после удаления из магазинов приложений мобильных версий некоторых банков, сообщили в Роскачестве. Приложения некоторых отечественных банков в магазинах приложений App Store, Google Play и AppGallery были удалены. Сейчас недоступны для скачивания в официальных магазинах мобильные приложения от Сбера, ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанка, Промсвязьбанка, Новикомбанка.
Набор шрифтов, разработанных в России и являющихся альтернативными шрифтам от компании Monotype, включает 11 позиций, сообщили в пресс-службе компании-разработчика российского офисного ПО «МойОфис». Накануне американская компания Monotype, владелец прав на шрифты Times New Roman, Verdana, Arial, Helvetica и Tahoma, сообщила о приостановке взаимодействия с российскими компаниями.
Приложение Альфа-Банка из-за санкций удалили из App Store.
Финский хлебопекарный холдинг Fazer предложил нескольким покупателям рассмотреть возможность приобретения бизнеса в РФ, узнал «Коммерсант». По словам источников, Fazer не называет желаемую стоимость активов, а предлагает потенциальным покупателям самим назвать цену.
Основатель «Тинькофф Банка» (головная компания — TCS Group) Олег Тиньков заявил, что он и его семейный благотворительный фонд хотели бы напрямую помогать украинским беженцам, оказавшимся в Италии, а также раненым в России. Своих подписчиков в социальных сетях он попросил поделиться с ним контактами соответствующих организаций.
Тиньков сообщил, что «уже материально не тот» из-за западных санкций (против него ввела санкции Великобритания), однако всё еще продолжает помогать больным раком крови в России, в частности, закупая западное медицинское оборудование.
Главное к этому часу:
- Армения осуществляет платежи за российский газ в рублях, об этом сообщил министр экономики республики Ваган Керобян;
- власти Новосибирской области выплатят по три миллиона рублей семьям военных, сотрудников Росгвардии и полиции, погибших в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины.
Число кибератак на РФ с начала спецоперации на Украине выросло минимум в четыре раза. Заместитель технического директора группы компаний «ИСА» Никита Кулангин сообщил, что растет количество таргетированных атак, направленных на определенную сферу деятельности.
Двухлетний мальчик, получивший проникающее ранение головы в Брянской области, транспортирован в Москву, сообщает помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
Глава Минфина РФ Антон Силуанов попросил бразильского министра экономики Пауло Гедеса о поддержке в Международном валютном фонде, Всемирном банке и G20, чтобы противостоять санкциям. Силуанов пожаловался, что Россия «переживает непростой период экономических и финансовых потрясений».
Разработка полноценного аналога магазина приложений Google Play или AppStore займет больше полугода, еще год уйдет на то, чтобы накопить весомое портфолио приложений в составе магазина. Об этом рассказал руководитель корпоративной практики департамента корпоративных информационных систем ALP Group Александр Казеннов.
Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) сообщил, что прекращает перевод платежей в Россию и Белоруссию. Платежные услуги будут оказываться до
Решение связано с тем, что из-за ситуации на Украине и западных санкций операции с Россией и Белоруссией «становятся крайне сложными и рискованными». В дальнейшем платежные услуги в отношении российских или белорусских клиентов будут оказываться в исключительных случаях, таких как, например, выплата пенсий или какие-то гуманитарные ситуации.
США, оказывая военную помощь Украине, рискуют лишиться значительной части собственных запасов вооружений, не имея при этом возможности быстро нарастить производство, считает аналитик агентства Bloomberg Хэл Брэндс. По его словам, США в ситуации вокруг Украины выступают в качестве «арсенала демократии», избегая прямого участия в конфликте. Но с течением времени этот «арсенал может истощиться», отметил автор.
Бюджетники и пенсионеры Украины получили от России более 50 миллионов рублей за три недели. Выплаты получили более пяти тысяч пенсионеров и работников бюджетных организаций.
Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер «Москва» затонул при шторме.
— При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул, — говорится в сообщении.
Напомним, 14 апреля на ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, на крейсере сдетонировал боезапас, экипаж эвакуировали, а сам корабль «получил серьезные повреждения». Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с теми, кто раньше служил на «Москве», и попытались разобраться, как устроен корабль и отчего он мог загореться.
- За месяц, прошедший с момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России, в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП;
- американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте;
- ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ, минимальная ставка снижена до 16,9%;
- Ozon запустил агрегатор по бронированию отелей, в будущем компания планирует создать маркетплейс для средств размещения путешественников;
- ФНС рекомендовала налогоплательщикам использовать почтовые серверы в российских доменах (.ru или .su) при отправке электронных писем в госорганы. Также можно использовать почтовые серверы, зарегистрированные в странах, которые не попадают под российские санкции;
- в Telegram-каналах появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу находится в больнице с обширным инфарктом. Сообщения опровергли в проекте «Война с фейками»;
- 8 человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области.
Ассоциация российских автодилеров выступает за использование только новых запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации.
Кадыров опубликовал видео боев в Мариуполе.
Kadyrov_95 / T.me
Выплаты России по валютным облигациям в рублях вместо долларов являются изменением условий эмиссии облигаций, поэтому могут считаться дефолтом, если эту ситуацию не исправят до конца льготного периода, то есть до
В Минобороны сообщают, что националисты заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции. Если она будет взорвана, в зоне подтопления окажутся 15 тысяч жителей. Это грозит распространением инфекционных заболеваний в Бахмутском районе. Также в Минобороны рассказали о планах националистов взорвать эстакаду над железной дорогой в Краматорском районе, чтобы обвинить ВС РФ в разрушении важной инфраструктуры.
Российским авиакомпаниям разрешат выкупить самолеты у европейских лизингодателей. Принятая
Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время будет объявлена внеплановая индексация прожиточного минимума, МРОТ, пенсий, других социальных платежей. По его словам, увеличение социальных выплат поддержит наименее обеспеченные слои населения.
Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности России по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. Комиссию возглавит Медведев. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
События последнего часа:
- Евросоюз планирует ввести поэтапный запрет на импорт российской нефти таким образом, чтобы у входящих в сообщество стран было время договориться с другими поставщиками;
- Блинкен обсудил по телефону с главой МИД Украины военную помощь Вашингтона Киеву.
Губернатор Брянской области заявил, что в результате обстрела пострадали сто домов.
В Белгородской области во время обстрела пострадал один человек, у него легкое осколочное ранение.
Зеленский в интервью BBC заявил, что события в Буче сузили возможность для переговоров о мире с Россией.
Белгородский губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Журавлевка: есть повреждения жилых домов, информации о жертвах и пострадавших нет.
Русскоязычная версия журнала National Geographic прекращает выходить в России. Об этом сообщает РБК.
Что произошло за час:
- Путин поручил до конца года перейти от иностранных к отечественным системам стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической промышленности;
- Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому иностранные граждане могут работать в украинской разведке и служить в ВСУ от трех до пяти лет;
- число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до восьми человек, шесть из них госпитализированы;
- после начала спецоперации на Украине в России выросло количество зарегистрированных заведомо ложных сообщений об угрозе взрыва.
Центробанк России повысил курс доллара на 15 апреля до 81 рубля 29 копеек, курс евро — до 88 рублей.
В ЦБ РФ сообщили, что валютные средства населения в банковском секторе за март уменьшились на $9,8 млрд. Средства физлиц в банках сократились на 0,7%.
Путин поручил кабмину к 1 июня разработать проект перспективного плана развития нефте- и газотранспортной инфраструктуры РФ.
Финская Huhtamaki, ведущий мировой производитель одноразовой посуды и упаковки, сообщила, что решила прекратить все операции в России и ищет покупателей для своих предприятий. Во время переходного периода она продолжит работу.
Губернатор Белгородской области сообщил, что село в приграничном районе подверглось обстрелу со стороны Украины. Пострадавших нет, эвакуированы жители двух сел.
Что произошло за час:
- ЦБ допустил сокращение кредитного портфеля банков РФ по итогам 2022 года;
- Белый дом заявил, что Соединенные Штаты могут объявить в следующие примерно две недели о мерах против компаний в РФ и других странах за обход санкций Запада;
- польская PGNiG оспорила решение суда ЕС, который ранее отклонил жалобу польской стороны к ЕК, касающуюся монопольных практик «Газпрома»;
- ЦБ РФ прорабатывает дополнительные механизмы для защиты розничных инвесторов;
- Греция больше не будет направлять вооружение на Украину;
- СК возбудил дело по факту обстрела поселка в Брянской области.
Дипломат Александр Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет означать радикальное изменение военно-политической ситуации.
ЦБ заявил, что число крупных кибератак на финансовые организации РФ выросло в 22 раза с начала года.
Банк России работает над механизмом кредитных каникул специально для военнослужащих.
Путин во время совещания с правительством заявил, что сейчас подготовить российский валютный рынок к переходу на расчеты в нацвалютах — стратегическая задача.
Владимир Путин заявил, что попытки Запада вытеснить поставки энергоресурсов неизбежно отразятся на всей мировой экономике. По его словам, разумная замена российского газа для Европы в перспективе возможна, но сейчас просто отсутствует, а страны ЕС «дополнительно дестабилизируют рынок и взвинчивают цены для своих граждан» разговорами об отказе от энергоресурсов РФ.
7 человек, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в результате обстрела Климовского района Брянской области, сообщил ТАСС представитель приемного отделения Климовской центральной районной больницы.
— Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», — сказал собеседник агентства.
После обстрела в школах Климовского района отменили занятия.
Сегодня в Telegram-каналах появилась информация о том, что министр обороны России Сергей Шойгу находится в больнице с обширным инфарктом. Сообщения опровергли в проекте «Война с фейками».
— Вчера, 13 апреля, Сергей Шойгу принял участие в совещании, которое проводил президент России. Специально для любителей конспирологии, которые нашли странности в картинке с предыдущего совещания с Шойгу, мы нашли видео, на котором видно, как Сергей Кужугетович записывает поручение президента, — цитирует сообщение MSK1.RU.
Михаил Мишустин заявил, что кабмин РФ выделит 19,5 миллиарда рублей российским авиакомпаниям на возврат денег по отмененным рейсам.
Кремль разделяет мнение Дмитрия Медведева о том, что в случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речи не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
— Об этом уже неоднократно говорилось, а главное, давайте вспомним, что есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложения по усилению нашего западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ, — ответил Песков.
В Минобороны России заявили, что очаг возгорания на крейсере «Москва» локализован, открытого горения нет. Крейсер сохраняет плавучесть, основное ракетное вооружение не повреждено, взрывы боеприпасов на ракетном крейсере прекращены. Экипаж крейсера эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Меры по буксировке крейсера в порт принимаются, причины пожара устанавливаются.
В то же время Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину доложили о пожаре на ракетном крейсере «Москва», но отказался уточнить, как глава государства отреагировал на эту новость. Также не ответил на вопрос журналистов о том, что именно произошло на корабле, сославшись на то, что это «тема Министерства обороны».
Постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич предложил Жозепу Боррелю «приехать на поле боя» в ответ на его слова о военном решении на Украине.
Главное к этому часу:
- Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит использовать западные информационные платформы, но будет полагаться на отечественные;
- Германия не может предоставить Киеву все виды вооружений, которые имеются у бундесвера, заявила уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль в интервью газете «Хандельсблат»;
- Эрдоган в ближайшие дни планирует телефонные переговоры с лидерами России и Украины;
- организаторы «Бессмертного полка» заявили, что акция в этом году может состояться на территории Украины — если будет обеспечена безопасность участников.
ФНС рекомендовала налогоплательщикам использовать почтовые серверы в российских доменах (.ru или.su) при отправке электронных писем в госорганы. Также можно использовать почтовые серверы, зарегистрированные в странах, которые не попадают под российские санкции. В ведомстве объясняют, что это нужно для защиты сервиса электронной почты ФНС от «внешнего негативного влияния», в том числе от компьютерных атак и вредоносных программ.
— Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован, — говорится в сообщении на сайте ФНС.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в конце 2023 года появится полностью импортозамещенная версия самолета SSJ100 с российским двигателем.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО:
— Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять. Серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен. До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят — что ж: «заметьте — не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма.
Россия вслед за полным разрывом отношений с Советом Европы и ЕСПЧ может поступить аналогично с Евросоюзом, если он не перестанет выходить за пределы своей компетенции, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
— С Советом Европы и ЕСПЧ дело уже дошло до полного разрыва. Дошло именно в силу выхода этих структур за пределы своей компетенции и вторжения во внутренние дела России. Так и с Евросоюзом будет, если не вернутся в собственные границы, за пределами которых уже другое пространство, в некоторых измерениях по-прежнему общее, но в иных — недоступное для ЕС, — заявил сенатор.
Ozon запустил агрегатор по бронированию отелей, в будущем компания планирует создать маркетплейс для средств размещения путешественников.
Доллар вырос на открытии торгов на 18 копеек (до 80,05 рубля), евро — на 70 копеек (до 87,1 рубля).
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила о согласовании девяти гуманитарных коридоров на
Минпромторг России сообщил, что договорился с рядом металлургических компаний об установлении фиксированной цены на цветные металлы для внутреннего рынка.
Президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии обсуждали на Украине поставки вооружений, заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский.
Один из крупнейших российских производителей золота Petropavlovsk заявил, что рассматривает возможность продажи активов в России.
Главное к этому часу:
- Минпромторг РФ предлагает сфокусировать налоговые льготы для радиоэлектроники на разработчиках и производителях электронной компонентной базы;
- более 790 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины, сообщил источник ТАСС в силовых структурах;
- более 4,7 тысячи человек на Украине получили выплаты от России в размере 10 тысяч рублей;
- СК РФ возбудил ряд уголовных дел по фактам пыток российских военнослужащих украинскими силовиками.
ВТБ снизил ставки по всей линейке базовых ипотечных программ, минимальная ставка снижена до 16,9%. Ставка действует при оформлении ипотечного кредита на первичное и вторичное жилье. Покупку машино-мест и кладовок банк кредитует по ставкам от 17,3%, частных домов — от 17,2%.
В начале этой недели ставки по ипотеке снизил Сбербанк — на 2,1 процентных пункта. С
Таблички с российскими городами-побратимами снимут с памятного указателя в Одессе, заявил мэр города Геннадий Труханов.
— В ближайшее время с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов Российской Федерации. Это Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог, — написал Труханов на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, деятельность организации запрещена на территории РФ).
Американская компания Monotype, владеющая правами на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, закрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, пишут «Ведомости».
Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. При использовании VPN-сервисов, отмечает издание, удается получить доступ к шрифтам.
Колумбия готова увеличить поставки энергоносителей в ЕС, чтобы заменить российские энергоресурсы, заявил президент страны Иван Дуке в интервью телеканалу CNN. Дуке приехал в Нью-Йорк с трехдневным визитом, одна из целей которого — привлечение иностранных инвестиций в страну. По его словам, страна может увеличить как добычу нефти и газа, так и поставлять уголь и чистый водород. Дуке также сообщил, что Колумбия нарастит поставки угля ФРГ.
Ритейлеры зафиксировали в марте повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику. По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи увеличились на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отечественные бренды росли более высокими темпами, чем весь рынок в среднем, за счет наличия широкого ассортимента и доступных цен, в то время как с поставками иностранной техники возникли проблемы. Однако полностью заменить иностранную технику у российских брендов не получится, говорят эксперты.
Крупная индийская компания Infosys, занимающаяся разработкой программного обеспечения, закрывает представительство в РФ на фоне специальной военной операции на Украине, передает телеканал NDTV.
Чуть более чем за месяц, прошедший с момента введения административной ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил России, в суды поступило 610 дел по соответствующей статье КоАП (ст. 20.3.3), подсчитал РБК. Из них как минимум по 334 делам суды вынесли постановление о назначении административного наказания, по трем прекратили производство, еще 176 дел пока не рассмотрены. При этом 80 дел о дискредитации, решения по которым были приняты, уже были обжалованы.
Около 80% телевизоров, 90% холодильников и стиральных машин и 35% мониторов на российском рынке производится на территории России, сообщили в Минпромторге РФ.
- Google Play удалил приложение Сбера;
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