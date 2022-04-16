Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Владимир Зеленский заявил, что с начала спецоперации погибли от 2,5 до 3 тысяч украинских военных. Об этом он рассказал в интервью телекомпании CNN.

— По тем цифрам, которые у нас есть, мы полагаем, что потеряли от 2,5 до 3 тысяч [военнослужащих], — рассказал Зеленский. — У нас 10 тысяч раненых, сложно сказать, сколько из них выживут.