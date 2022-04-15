Юрия Дудя и Екатерину Шульман признали иноагентами

Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.
Всего Министерство юстиции пополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, девятью новыми фамилиями вечером 15 апреля. Кроме Дудя и Шульман, в него вошли журналист Роман Доброхотов, карикатурист Сергей Елкин, руководительница Дальневосточного общественного движения «Маяк»* (тоже признан иноанентом) Регина Дзугкоева, журналист Карен Шаинян, психолог, доцент кафедры университета Герцена и руководительница психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, журналист из Вологды Кирилл Кругликов и экс-обозреватель «Псковской губернии» Алексей Семенов.
На данный момент в реестре 142 человека.
* Дальневосточное общественное движение «Маяк» внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента в 2021 году.