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    Юрия Дудя и Екатерину Шульман признали иноагентами

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    38 комментариев

    Минюст внес в реестр иностранных агентов журналиста Юрия Дудя и политолога Екатерину Шульман.

    Всего Министерство юстиции пополнило реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, девятью новыми фамилиями вечером 15 апреля. Кроме Дудя и Шульман, в него вошли журналист Роман Доброхотов, карикатурист Сергей Елкин, руководительница Дальневосточного общественного движения «Маяк»* (тоже признан иноанентом) Регина Дзугкоева, журналист Карен Шаинян, психолог, доцент кафедры университета Герцена и руководительница психологической службы Российской ЛГБТ-сети Мария Сабунаева, журналист из Вологды Кирилл Кругликов и экс-обозреватель «Псковской губернии» Алексей Семенов.

    На данный момент в реестре 142 человека.

    * Дальневосточное общественное движение «Маяк» внесено Минюстом в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента в 2021 году.

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    Комментарии (38)

    Vasja_Utin
    Не делай себе кумира - одна из заповедей Моисея (Исход, 20, 4).... помню как в 89-90 годах в стране делали кумиров из депутатов межрегиональной группы - собчака, афанасьева , попова, старовойтовой & Co и к чему это привело.....Тогда о путине никто практически не знал, точно также ка к 5 лет назад ,если кто и знал о зелупе , то как о клоуне из разряда квн
    267188598
    А их и не слышно было. Хорошо, теперь власть заработала, провокаторов с фонтанки тоже на нары запрут - недолго им выть осталось.
    206626863
    А звезды то будут выдавать для иноагентов в качестве нашивок?
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