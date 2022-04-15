Трогательный космос. Дети с ограниченными возможностями из Петербурга и Ленобласти теперь могут прикоснуться к космосу

В Петербурге и Ленинградской области стартовал проект «Трогательный космос» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В интерактивной форме ребятам расскажут и покажут, что такое космос.



Организатором проекта стала Северо-Западная межрегиональная общественная организация Федерации космонавтики Российской Федерации, которая уже не один десяток лет занимается популяризацией космической тематики. Но до недавнего времени в орбиту её деятельности не попадали особенные дети. Теперь маленькие жители с ограниченными возможностями здоровья из Северной столицы и Ленобласти тоже смогут прикоснуться к космосу, в прямом смысле этого слова.

На выездных занятиях дети и подростки познакомятся с основами строения нашей Солнечной системы и историей развития отечественной космонавтики; увидят образцы современной космической еды; посмотрят на Луну и Марс в VR-очках; потрогают метеориты и материалы, применяемые в космической технике; узнают про устройство космических кораблей, и свой вес на других планетах; услышат звук стартующей ракеты.



Уже состоялось первое интерактивное выездное занятие в библиотеке «На Морской». Гостями стали ребята из «Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Василеостровского района». Дети с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата узнали про космос при помощи различных органов чувств – слуха, обоняния и осязания. Ребята даже попытались попробовать на вкус космическую еду, а ещё построили макет космического корабля.

Фото: Северо-Западная организация Федерации космонавтики РФ Фото: Северо-Западная организация Федерации космонавтики РФ Фото: Северо-Западная организация Федерации космонавтики РФ Фото: Северо-Западная организация Федерации космонавтики РФ Поделиться Поделиться





«Когда мы показывали, как устроена ракета, мальчишки выхватывали друг у друга её части, чтобы попытаться собрать свою ракету из того, что получилось достать. Когда мы показывали питание космонавтов, Саша, один из участников, взял упаковку космического чая и спросил, можно ли ему попить, начиная при этом подносить ко рту, не дожидаясь ответа. Другой мальчик, Даня, начал открывать упаковку с космическим хлебом», - рассказала руководитель проекта «Трогательный космос» Ирина Исаева.

Часовая лекция показалась детям столь увлекательной, что после завершения ребята долго не отпускали волонтёров проекта. Они просили ещё дать потрогать планеты, посмотреть в очки виртуальной реальности и даже предлагали свою помощь в сборе всех предметов, чтобы ещё чуть больше узнать о космосе и прикоснуться к нему. Маленькая девочка Ксюша даже ещё раз взяла метеорит, чтобы подержать в ручках и загадать желание.



Это был первый и, как рассказала «Фонтанке» Ирина Исаева, не самый простой опыт. Но очень интересный. Подготовка к проекту была серьёзной.

«Наша аудитория всегда состояла из обычных школьников и студентов. С особыми детьми мы никогда не работали и сначала не знали, как лучше донести до них информацию. Форма обычных семинаров и лекций сразу отпала. Остановились на интерактиве. Также ещё надо понимать, что в данном случае в одну аудиторию не загонишь 20-30 человек. Здесь нужен индивидуальный подход. За время работы над проектом наша команда многое узнала и многому научилась», - говорит Ирина Исаева.

Сейчас проект рассчитан на детей и подростков с нарушениями зрения, а также опорно-двигательного аппарата. В дальнейшем, возможно, «Трогательный космос» адаптируют и для других категорий детей с ОВЗ. Как сказала Ирина Исаева, такие предложения уже поступают. Но пока надо реализовать уже начатое.

Выездные занятия будут проходить до июня в реабилитационных центрах, библиотеках и других социальных учреждениях в Петербурге и Ленинградской области. Причём команда «Трогательного космоса» отправится в отдалённые уголки области – в ближайших планах поездки в Сланцы и Выборг.

