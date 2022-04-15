Резник в последнем слове назвал дело против себя политической расправой

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник выступил с последним словом в Октябрьском районном суде Петербурга.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 15 апреля, он назвал уголовное дело против него продолжением давнего конфликта с губернатором Петербурга Александром Бегловым. В своем выступлении Максим Резник вспомнил о заседании правительства, на котором у него впервые возник конфликт с тогда еще врио губернатора. Вспомнил он и о споре в парламенте, после которого Беглов покинул Мариинский дворец и уехал на встречу с ветеранами, где рассказал о том, что Резник якобы считал нужным сдать город фашистам.

«Суды сделали всё, чтобы он ушёл от ответственности», — заявил Резник. По его словам, именно тогда и началась кампания против него, которую возглавили медиа, связанные с Евгением Пригожиным. По его словам, за ним постоянно ходили люди с камерами, следили также за его мамой и женой, оскорбляли их. «После этого у меня случился приступ, и я оказался в больнице. Мне провели операцию по стентированию. И даже в больницу ко мне присылали людей, они ходили и записывали ролики со мной. У этих людей нет никаких принципов, они не понимают, что такое человеческая порядочность, для своей цели они готовы на любые методы». Резник заметил, что одновременно с конфликтом его и Беглова в стране начались репрессии в отношении оппозиции. «Я не думал, что те опасения, которые я высказывал с трибуны тогда, реализуются в самой худшей форме. Сегодня все мы в этом зале являемся заложниками этой системы. Мне бы хотелось все эти вещи говорить с трибуны парламента — места для дискуссий. Но в отношении меня и против людей с отличной от власти точки зрения используют репрессии», — добавил он.