Резник в последнем слове назвал дело против себя политической расправой

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник выступил с последним словом в Октябрьском районном суде Петербурга.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 15 апреля, он назвал уголовное дело против него продолжением давнего конфликта с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
В своем выступлении Максим Резник вспомнил о заседании правительства, на котором у него впервые возник конфликт с тогда еще врио губернатора. Вспомнил он и о споре в парламенте, после которого Беглов покинул Мариинский дворец и уехал на встречу с ветеранами, где рассказал о том, что Резник якобы считал нужным сдать город фашистам.
«Суды сделали всё, чтобы он ушёл от ответственности», — заявил Резник.
По его словам, именно тогда и началась кампания против него, которую возглавили медиа, связанные с Евгением Пригожиным. По его словам, за ним постоянно ходили люди с камерами, следили также за его мамой и женой, оскорбляли их. «После этого у меня случился приступ, и я оказался в больнице. Мне провели операцию по стентированию. И даже в больницу ко мне присылали людей, они ходили и записывали ролики со мной. У этих людей нет никаких принципов, они не понимают, что такое человеческая порядочность, для своей цели они готовы на любые методы».
Резник заметил, что одновременно с конфликтом его и Беглова в стране начались репрессии в отношении оппозиции. «Я не думал, что те опасения, которые я высказывал с трибуны тогда, реализуются в самой худшей форме. Сегодня все мы в этом зале являемся заложниками этой системы. Мне бы хотелось все эти вещи говорить с трибуны парламента — места для дискуссий. Но в отношении меня и против людей с отличной от власти точки зрения используют репрессии», — добавил он.
Упомянул экс-депутат и события, которые начались 24 февраля, и в связи с этим сравнил страну с «Титаником».
Максима Резника судят по «наркотической» статье, по версии следствия, он приобрёл у своего родственника 18 граммов марихуаны. Главным аргументом стороны обвинения является видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также показания участников обыска. В баночках позже нашли наркотики.
Летом прошлого года следователь не разрешил Резнику посетить нотариуса, чтобы принять участие в выборах в Законодательное собрание. Позже действия следователя признали незаконными, а Резнику присудили компенсацию в 30 тысяч рублей.
«Фонтанка» рассказывала, что понятыми Мальцев и Невзоров стали неслучайно: они, бывшие силовики, приехали на место проведения обыска самостоятельно и подошли к полицейским без специального приглашения. Невзоров снимал следственные действия и все свои передвижения — эта запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». На ней видно, как понятой выходит из квартиры и отчитывается неким «кураторам» о действиях Резника и о том, что тот не успел снять манипуляции депутата с «баночками», но полицейские с ним поделятся видео.