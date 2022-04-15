Рогозин: Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен на неопределённое время. Но на Луну всё же полетим

Запуск российских межпланетных миссий ExoMars и «Венера-Д» будет отложен на неопределённое время. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Та же миссия ExoMars, миссия по Венере — они будут пересмотрены и выполнены в другое время», — цитирует Рогозина «Интерфакс».
При этом дата запуска автоматической станции «Луна-25» будет соответствовать технической готовности аппарата, уточнил глава госкорпорации. По словам Рогозина, в настоящий момент осталось провести повторные испытания доплеровского измерителя скорости и дальности, который необходим для мягкой посадки. После этого будет понятна дата запуска. «Пока НПО [им. С. А.] Лавочкина назвало такую дату (22 августа). Вполне вероятно. Она может быть раньше или позже», — заявил Рогозин (цитата по ТАСС).
Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027–2028 годах.
Напомним, ранее научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина, работавшее над проектом ExoMars-2022, успело опубликовать схему новой межпланетной марсианской станции.
Позднее стало известно, что предприятие Роскосмоса в этом году начнёт собирать первый беспилотный трамвай.