Рогозин: Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен на неопределённое время. Но на Луну всё же полетим

Запуск российских межпланетных миссий ExoMars и «Венера-Д» будет отложен на неопределённое время. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.



«Та же миссия ExoMars, миссия по Венере — они будут пересмотрены и выполнены в другое время», — цитирует Рогозина «Интерфакс».



При этом дата запуска автоматической станции «Луна-25» будет соответствовать технической готовности аппарата, уточнил глава госкорпорации. По словам Рогозина, в настоящий момент осталось провести повторные испытания доплеровского измерителя скорости и дальности, который необходим для мягкой посадки. После этого будет понятна дата запуска. «Пока НПО [им. С. А.] Лавочкина назвало такую дату (22 августа). Вполне вероятно. Она может быть раньше или позже», — заявил Рогозин (цитата по ТАСС).

