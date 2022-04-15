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    Рогозин: Запуск российских миссий к Венере и Марсу отложен на неопределённое время. Но на Луну всё же полетим

    1977
    19 комментариев

    Запуск российских межпланетных миссий ExoMars и «Венера-Д» будет отложен на неопределённое время. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Та же миссия ExoMars, миссия по Венере — они будут пересмотрены и выполнены в другое время», — цитирует Рогозина «Интерфакс».

    При этом дата запуска автоматической станции «Луна-25» будет соответствовать технической готовности аппарата, уточнил глава госкорпорации. По словам Рогозина, в настоящий момент осталось провести повторные испытания доплеровского измерителя скорости и дальности, который необходим для мягкой посадки. После этого будет понятна дата запуска. «Пока НПО [им. С. А.] Лавочкина назвало такую дату (22 августа). Вполне вероятно. Она может быть раньше или позже», — заявил Рогозин (цитата по ТАСС).

    Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» — в 2025 году, «Луна-28» — в 2027–2028 годах.

    Напомним, ранее научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина, работавшее над проектом ExoMars-2022, успело опубликовать схему новой межпланетной марсианской станции.

    Позднее стало известно, что предприятие Роскосмоса в этом году начнёт собирать первый беспилотный трамвай.

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    Комментарии (19)

    ABfree
    На безпилотном трамвае всех подельников в одну сторону, вокруг луны навечно..
    ***_555
    Росбатут
    Дядя Бо
    Заправлены в планшеты
    Космические карты
    И штурман уточняет
    В последний раз маршрут
    Давайте-ка, ребята
    Закурим перед стартом
    У нас ещё в запасе
    14 минут
    (В.Войнович).
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