НПО Лавочкина опубликовало проект российской станции на Марсе

Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина, ранее работавшее над проектом ExoMars-2022, опубликовало схему новой межпланетной марсианской станции. Её изображение опубликовано в свежем номере корпоративного журнала предприятия «Вестник НПО им. Лавочкина».

Как говорится в сообщении, целью станции станет «поиск признаков жизни на Марсе в прошлом и в настоящее время; исследование водной/геохимической среды на поверхности и в подповерхностном слое с распределением по глубине; исследование газовых примесей и их источников в атмосфере Красной планеты; решение научных задач в условиях долгоживущей стационарной платформы».

Ранее о разработке новой посадочной платформы после отказа европейских партнеров от миссии ExoMars-2022 сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, в состав миссии не будет входить марсоход, разработку которого вела европейская сторона.



«Фонтанка» писала, что госкорпорация «Роскосмос» сейчас не может вывезти из Европы разработанный российскими учеными десантный модуль для высадки на Марс под названием «Казачок». Для испытаний он был отправлен на Запад, однако 17 марта Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с РФ, и модуль там фактически застрял.



В конце декабря 2021 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами в ответ на санкции.

