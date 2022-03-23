«Казачок» застрял в Европе. Роскосмос не может вывезти в РФ собственный десантный модуль

Госкорпорация «Роскосмос» не может вывезти из Европы разработанный российскими учеными десантный модуль для высадки на Марс под названием «Казачок». Для испытаний он был отправлен на Запад, однако 17 марта Европейское космическое агентство приостановило сотрудничество с РФ, и модуль там фактически застрял. Об этой ситуации 23 марта пишет РБК.



«В настоящее время российский десантный модуль с посадочной платформой «Казачок» находится в Европе. В связи с отсутствием авиасообщения сейчас не представляется возможным вернуть его на территорию России. Между тем для российской марсианской программы будет необходимо сделать новую посадочную платформу, так как большая часть агрегатов и приборов на имеющейся платформе выработает свой ресурс наземного хранения», — цитирует агентство сообщение Роскосмоса.

