Ракеты Роскосмоса, предназначавшиеся для OneWeb, используют в других целях

Шесть ракет «Союз», которые предназначались для запуска британских спутников связи OneWeb, решено использовать для пусков по федеральной программе и в интересах других заказчиков.
«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец (цитата по ТАСС).
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, поскольку партнеры не предоставили юридических гарантий неприменения аппаратов в военных целях и отказались выводить правительство Великобритании — владельца контрольной доли — из состава акционеров OneWeb.
Вдобавок к этому гендиректор госкорпорации сообщал, что на построенных под OneWeb ракетах практически бесплатно выведут спутники частных российских компаний, так как ракеты уже оплачены иностранной компанией, а передавать ей их «Роскосмос» не собирается.
21 марта компания OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX о запуске спутников. Первый запуск после возобновления программы должен состояться уже в текущем году.
В конце декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами в ответ на санкции.