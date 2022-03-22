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Ракеты Роскосмоса, предназначавшиеся для OneWeb, используют в других целях

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Шесть ракет «Союз», которые предназначались для запуска британских спутников связи OneWeb, решено использовать для пусков по федеральной программе и в интересах других заказчиков.

«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец (цитата по ТАСС).

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, поскольку партнеры не предоставили юридических гарантий неприменения аппаратов в военных целях и отказались выводить правительство Великобритании — владельца контрольной доли — из состава акционеров OneWeb.

Вдобавок к этому гендиректор госкорпорации сообщал, что на построенных под OneWeb ракетах практически бесплатно выведут спутники частных российских компаний, так как ракеты уже оплачены иностранной компанией, а передавать ей их «Роскосмос» не собирается.

21 марта компания OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX о запуске спутников. Первый запуск после возобновления программы должен состояться уже в текущем году.

В конце декабря глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами в ответ на санкции.

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Комментарии (11)

266374188
все идет к батуту,уверенно)))))))))))))))))юрапростимывсепрос,,,,,,,ли
Контрабанда
может их разберем и для нового заказчика соберем в два ,а то и три раза дороже
dragvs
Причем Рогозин является одним из крупнейших PR-щиков SpaceX и Илона Маска лично.
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