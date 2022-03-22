Ракеты Роскосмоса, предназначавшиеся для OneWeb, используют в других целях

Шесть ракет «Союз», которые предназначались для запуска британских спутников связи OneWeb, решено использовать для пусков по федеральной программе и в интересах других заказчиков.



«Роскосмос выводит из проекта OneWeb шесть ракет-носителей, оплаченных инозаказчиком», — сообщил журналистам руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец (цитата по ТАСС).



Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил отменить подготовку к запуску спутников OneWeb с космодрома Байконур, поскольку партнеры не предоставили юридических гарантий неприменения аппаратов в военных целях и отказались выводить правительство Великобритании — владельца контрольной доли — из состава акционеров OneWeb.

