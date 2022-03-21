Илон Маск заменит Роскосмос. OneWeb объявила о новом партнере для запуска спутников

Британская компания OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX (принадлежит Илону Маску) о запуске спутников. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британцев 21 марта.



Первый запуск после возобновления программы должен состояться уже в этом году. «Мы благодарим SpaceX за их поддержку, которая отражает наше общее видение безграничного потенциала космоса. С новыми планами запуска мы находимся на пути к завершению создания нашего парка спутников и обеспечению надежной, быстрой и безопасной связи по всему миру», — заявил гендиректор OneWeb Нил Мастерсон. Условия соглашения не разглашаются.

