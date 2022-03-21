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Илон Маск заменит Роскосмос. OneWeb объявила о новом партнере для запуска спутников

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Британская компания OneWeb заключила соглашение с американской SpaceX (принадлежит Илону Маску) о запуске спутников. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте британцев 21 марта.

Первый запуск после возобновления программы должен состояться уже в этом году. «Мы благодарим SpaceX за их поддержку, которая отражает наше общее видение безграничного потенциала космоса. С новыми планами запуска мы находимся на пути к завершению создания нашего парка спутников и обеспечению надежной, быстрой и безопасной связи по всему миру», — заявил гендиректор OneWeb Нил Мастерсон. Условия соглашения не разглашаются.

В заявлении подчеркивается, что спрос на услуги широкополосного подключения от OneWeb продолжает расти. Ранее партнером по запуску спутников выступал Роскосмос. 2 марта гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин потребовал, чтобы из состава акционеров OneWeb вышла Великобритания из-за ее «враждебной позиции» по отношению к РФ. Видимо, английская компания предпочла сменить партнера.

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Комментарии (7)

SlawaPiter
Вот кого надо было на Роскосмос, а не прохиндея...
Фомальгаут
Кто-то движется в будущее.... А кто-то - в прошлое.....
Jameson
Да скорее бы уже он все запустил. Хоть доступ к сети будет без ограничений.
Если только госпожа Яровая не отправится лично в космос )))
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