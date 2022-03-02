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«В связи с враждебной позицией». Роскосмос потребовал от Британии выхода из состава акционеров OneWeb, пригрозив снять со старта ракету «Союз-2.1б»

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Госкорпорация «Роскосмос» потребовала от Великобритании выйти из состава акционеров телекоммуникационной компании OneWeb. В противном случае Роскосмос пообещал снять со стартового комплекса готовящуюся к запуску ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками. Об этом сообщается 2 марта на сайте госкорпорации.

«В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb», — говорится в заявлении.

В Роскосмосе уточнили, что правительство Великобритании является владельцем контрольной доли в компании OneWeb.

Космические аппараты OneWeb планируется запустить с космодрома Байконур. Роскосмос также потребовал до 21:30 мск 4 марта предоставить юридически обязывающие гарантии, что его спутники не будут использоваться в военных целях и эти сервисы не передадут соответствующим военным ведомствам. В противном случае спутники отправят в монтажно-испытательный корпус, подчеркнули в госкорпорации.

Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами из-за санкций.

О том, что при этом происходит сейчас на МКС и как реагирует на происходящее на Земле находящийся на станции международный экипаж, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (12)

267188598
Байден опять про санкции говорит… Ещё страшнее стало. Разве до него Обама не «порвал Российскую экономику в клочья»?» на что тогда санкции накладывать? Президенты USA друг перед другом во вранье испражняются
266410437
В спутниках точняк есть дефицитные чипы для Лады Весты и Трактора Беларус. Можно национализировать.
267188598
За что добрых справедливых британцев? А где будут Скрипали, ТихановскаЯ, порох, зелень прятаться?
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