«В связи с враждебной позицией». Роскосмос потребовал от Британии выхода из состава акционеров OneWeb, пригрозив снять со старта ракету «Союз-2.1б»

Госкорпорация «Роскосмос» потребовала от Великобритании выйти из состава акционеров телекоммуникационной компании OneWeb. В противном случае Роскосмос пообещал снять со стартового комплекса готовящуюся к запуску ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками. Об этом сообщается 2 марта на сайте госкорпорации.



«В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb», — говорится в заявлении.

