«В связи с враждебной позицией». Роскосмос потребовал от Британии выхода из состава акционеров OneWeb, пригрозив снять со старта ракету «Союз-2.1б»

Госкорпорация «Роскосмос» потребовала от Великобритании выйти из состава акционеров телекоммуникационной компании OneWeb. В противном случае Роскосмос пообещал снять со стартового комплекса готовящуюся к запуску ракету-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками. Об этом сообщается 2 марта на сайте госкорпорации.
«В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb», — говорится в заявлении.
В Роскосмосе уточнили, что правительство Великобритании является владельцем контрольной доли в компании OneWeb.
Космические аппараты OneWeb планируется запустить с космодрома Байконур. Роскосмос также потребовал до 21:30 мск 4 марта предоставить юридически обязывающие гарантии, что его спутники не будут использоваться в военных целях и эти сервисы не передадут соответствующим военным ведомствам. В противном случае спутники отправят в монтажно-испытательный корпус, подчеркнули в госкорпорации.
Напомним, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами из-за санкций.
О том, что при этом происходит сейчас на МКС и как реагирует на происходящее на Земле находящийся на станции международный экипаж, читайте в материале «Фонтанки».