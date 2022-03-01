На МКС гармония и рассвет. Что сейчас происходит в международном космосе

Фото: Роскосмос Поделиться Поделиться







На модулях «Гармония» и «Рассвет» с 11 ноября занимаются своим делом россияне Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, американцы Кейла Бэррон, Раджа Чари, Марк Томас Ванде Хеи и Томас Маршбёрн, немец Маттиас Маурер. На их задачах не сказываются ни земные проблемы, ни национальные отличия, ни вероисповедание.

Тем временем на земле в соцсетях постят «веселые, но грустные» картинки. Одни творчески осмысляют возможное эмоциональное напряжение на орбите.



Тим часом на МКС pic.twitter.com/GGAoPEwbw2 — Людина і діод (@Simon_ua) February 28, 2022

Другие интересуются, как космонавты будут возвращаться на Землю и будут ли вообще — или же сразу полетят осваивать более спокойные планеты.



Они там на МКС думают, куда возвращаться будут или уже отправляться на поиски новой планеты, пригодной для жизни. — ☣Оленевод☣️🦌 (@Tindirmindir) March 1, 2022



Третьи предлагают перенести санкции в космос, опасаются мордобоя и намекают на затопление станции.



Не пора ли жескануть с матрасами на МКС? Обрубить им поставки. — Политтехнология (@Polittehnology) March 1, 2022

МКС- Морская космическая станция — МакОлеАндр (@MakOleAndr) March 1, 2022

Если русские начнут бить американцам рожи и наоборот на МКС, можно считать эту войну космической.. — )I(еребцов (@igorzheofficial) March 1, 2022

Шутки шутками, но отношения с участниками программы МКС планомерно ухудшаются с тех пор, как были введены санкции против главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Сейчас стало еще тревожнее.



Признаков того, что Москва приостанавливает сотрудничество после начала военной операции на Украине, нет. Об этом сообщил официальный представитель американского космического агентства 28 февраля. Нет, несмотря на то что, как только начали включать новые санкции, руководитель российского космического ведомства Дмитрий Рогозин задался вопросом: что произойдет, если Россия выйдет из коллективного международного проекта? Он сообщил, что в этом случае 400-тонная станция может упасть на Землю, а России опасаться особенно не стоит, так как лишь небольшая часть орбиты МКС проходит над страной. В ответ на риторический вопрос, кто же спасет Землю, Илон Маск опубликовал в Твиттере логотип своей компании SpaceX.



Однако Кэйти Людерс, глава программы пилотируемых космических полетов NASA, признает, что «будет трудно управлять станцией в одиночку — МКС является международным проектом, который создавался на основе глубоких взаимозависимостей всех участников» (цитата по AstroNewse).

И «Роскосмос» через свою пресс-службу сообщает, что если не будет достигнуто соглашение, это отразится на международной пилотируемой космической программе. Ведомство напоминает, что у «Роскосмоса» есть разрешение на эксплуатацию МКС только до 2024 года. «Вопрос о продлении соглашения в текущих условиях вызывает у нас скептицизм», — цитирует пресс-службу Интерфакс.

26 февраля Рогозин в телеграм-канале уже сообщил, что в ответ на санкции Евросоюза «Роскосмос» «приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчёт, из Французской Гвианы». При этом следующий запуск российской ракеты «Союз-СТ-Б» с этого космодрома должен был состояться через месяц, 6 апреля.

