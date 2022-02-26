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Илон Маск ответил Рогозину на вопрос о том, кто спасет МКС от схода с орбиты

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Американский изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск 26 февраля ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину на его посыл про «санкции Альцгеймера» и на вопрос, кто будет спасать МКС от неуправляемого схода с орбиты после введения ограничений в отношении российской космической отрасли.

Один из посылов, которые озвучил в своем Twitter Рогозин, касался будущей безопасности международной комической станции.

«Вы хотите уничтожить наше сотрудничество на МКС? Так вы это уже делаете, ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов. Или вы хотите самостоятельно управлять МКС? Может президент Байден не в теме, так объясните ему, что коррекция орбиты станции, ее уклонение от опасных сближений с космическим мусором, коим ваши талантливые бизнесмены загадили околоземную орбиту, производится исключительно двигателями российских грузовых кораблей «Прогресс МС». Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасёт МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или...», - написал глава российской госкорпорации.

Илон Маск отреагировал кратко: опубликовал в ответ на этот твит логотип своей компании SpaceX.

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Фото: скриншот с сайта twitter.com

Очередной список санкций был обнародован в ночь на 26 февраля. Запрещен оказался экспорт в РФ технологий для нефтяной отрасли, сектора обороны и безопасности, для авиационной и космической отраслей.

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Комментарии (2)

265076323
США пусть туалеты космические научатся делать, а потом и за двигатели беритесь.
Главный коньячный мастер
Илон Маск - нацпредатель! Он не откликнулся на призыв росгосдумы вернуть воду в крiм!
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