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«Санкции Альцгеймера». Рогозин прокомментировал ограничения против космической отрасли РФ

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ограничения в отношении российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера».

«Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера»», — написал Рогозин в своем Telegram-канале вечером 24 февраля.

Свои слова при этом он назвал «дружеским советом».

Блокировка сотрудничества по МКС грозит неуправляемым сходом станции на США, Европу, Индию или Китай, отметил Рогозин.

Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции против 11 юридических лиц РФ.

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Комментарии (13)

dragvs
Туфта собачья. Российский сегмент и так наладом дышит. И Cygnus умеет производить коррекцию орбиты МКС.
ivandr
Санкции по "технике, полупроводниках, деталях самолетов." А также по морскому оборудованию.
Эти санкции по простому народу. Нужно понимать, что чтобы экономить электроэнергию тем же поездам нужны полупроводники. Автомобилям они тоже нужны. Невозможно сделать экологичного автомобиля без полупроводников.
Вместо олигархов борются с простым народом
Spb
не люблю Рогозина. но тут в точку
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