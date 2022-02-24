«Санкции Альцгеймера». Рогозин прокомментировал ограничения против космической отрасли РФ

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ограничения в отношении российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера».
Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле— РОГОЗИН (@Rogozin) February 24, 2022
Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер, дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера ". Дружеский совет
«Господа, вы, когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера»», — написал Рогозин в своем Telegram-канале вечером 24 февраля.
Свои слова при этом он назвал «дружеским советом».
Блокировка сотрудничества по МКС грозит неуправляемым сходом станции на США, Европу, Индию или Китай, отметил Рогозин.
Напомним, ранее стало известно, что США ввели санкции против 11 юридических лиц РФ.