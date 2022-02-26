Европа ввела свои санкции. В списке — РЖД, кораблестроители, самолетостроители и оборонка

Вслед за санкциями Великобритании и США, которые они начали вводить 24 февраля, свой «черный список» обнародовал Европейский союз.
Ночью 26 февраля стало известно, что ЕС ограничил доступ правительства России и Центробанка к рынку капитала союза и запретил предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с РФ и инвестиций в РФ.
Запрещены также экспорт в РФ технологий для нефтяной отрасли, товаров и технологий, необходимых для сектора обороны и безопасности, товаров и технологий, необходимых для авиационной и космической отраслей.
Кроме того, введены санкции против Минобороны РФ, Службы внешней разведки (СВР), «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта».
Всего 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний попали под европейские санкции. А также РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш» попали в черный список Евросоюза.
США объявили, что введут санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций.