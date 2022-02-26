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Европа ввела свои санкции. В списке — РЖД, кораблестроители, самолетостроители и оборонка

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Вслед за санкциями Великобритании и США, которые они начали вводить 24 февраля, свой «черный список» обнародовал Европейский союз.

Ночью 26 февраля стало известно, что ЕС ограничил доступ правительства России и Центробанка к рынку капитала союза и запретил предоставление госфинансирования или финансовой помощи для торговли с РФ и инвестиций в РФ.

Запрещены также экспорт в РФ технологий для нефтяной отрасли, товаров и технологий, необходимых для сектора обороны и безопасности, товаров и технологий, необходимых для авиационной и космической отраслей.

Кроме того, введены санкции против Минобороны РФ, Службы внешней разведки (СВР), «Оборонпрома» и «Рособоронэкспорта».

Всего 60 ведущих компаний российского ВПК, самолетостроительных и кораблестроительных компаний попали под европейские санкции. А также РЖД, «Камаз», «Севкомфлот», «Севмаш» попали в черный список Евросоюза.

США объявили, что введут санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций.

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Комментарии (16)

Yuri_SPb
Ну, если в одной части мира "либерасьен", а в другой диктатура - чего ожидать-то? Тем более, что раньше про нас гадости по ТВ придумывали(типа боинга и скрипаля), то теперь все взаправду, и ранние выдумки можно подтянуть по факту, вот и "Империя Зла". Только с СССР так плохо прокатывало, а сейчас могут гнобить, как хотят. Хочется не "ура-ура" кричать, а озвучивать известную цитату непосредственного участника событий со стороны дипломатии. Он, конечно, вещает, по-другому.
KJB
Дурдом 🤣 Злятся-то как - их лишают площадки для размещения "ихних" войск. Аж против всех граждан России санкции применили, получается. Либерасьон, права человека, западные ценности, ура-ура!
439827467687
Приватизируют ли награбленное и вышлют обратно деток олигархов?
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