FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -7
83.55р93.60р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами

1
Печать

Глава госкорпорации «Роскосмос» заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами.

«В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами», — сообщается 26 февраля в телеграм-канале Дмитрия Рогозина.

По его словам, будут отменены запуски космодрома Куру. Также российская сторона отзовет свой свой технический персонал из Французской Гвианы.

По данным Роскосмоса, во Французской Гвиане сейчас находятся 87 российских граждан — сотрудники НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок «Фрегат-МТ» к предстоящему запуску, сотрудники РКЦ «Прогресс» (изготовитель ракет семейства «Союз») и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Их будут вывозить.

В NASA накануне заверили, что санкции не скажутся на сотрудничестве по МКС.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине, уточнив, что оккупация в планы не входит, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — санкциями.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265076323
Пущай полетают сами, а мы посмотрим
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний