«Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с европейскими партнёрами

Глава госкорпорации «Роскосмос» заявил о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами.
«В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий Роскосмос приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами», — сообщается 26 февраля в телеграм-канале Дмитрия Рогозина.
По его словам, будут отменены запуски космодрома Куру. Также российская сторона отзовет свой свой технический персонал из Французской Гвианы.
По данным Роскосмоса, во Французской Гвиане сейчас находятся 87 российских граждан — сотрудники НПО имени Лавочкина, которые готовили разгонный блок «Фрегат-МТ» к предстоящему запуску, сотрудники РКЦ «Прогресс» (изготовитель ракет семейства «Союз») и Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Их будут вывозить.
В NASA накануне заверили, что санкции не скажутся на сотрудничестве по МКС.