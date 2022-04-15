Обвинение потребовало отправить Резника в колонию-поселение на год

Представитель прокураторы потребовал отправить экс-депутата Законодательного собрания Максима Резника на год в колонию поселение. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 15 апреля, обвинение посчитало преступление политика общественно опасным.

Накануне «Фонтанка» рассказывала , что понятыми Мальцев и Невзоров стали не случайно: они, бывшие силовики, приехали на место проведения обыска самостоятельно и подошли к полицейским без специального приглашения. Невзоров снимал следственные действия и все свои передвижения — эта запись оказалась в распоряжении «Фонтанки». На ней видно, как понятой выходит из квартиры и отчитывается неким «кураторам» о действиях Резника и о том, что тот не успел снять манипуляции депутата с «баночками», но полицейские с ним поделятся видео.

По словам прокурора, обвинение в покупке наркотиков жкс-депутатом подтверждается показаниями свидетелей Игоря Мальцева и Андрея Невзорова.

«Все доказательства по этому делу являются допустимыми и достоверными. Понятые не имели заинтересованности по этому делу», — прокурор Ломакина в суде.

Сам Резник вину не признал и назвал процесс сфабрикованным.

Максима Резника судят по «наркотической» статье, по версии следствия, он приобрёл у своего родственника 18 граммов растительного наркотика. Главным аргументом стороны обвинения является видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет «Ментос», а также показания участников обыска. В баночках позже нашли наркотики.

Летом прошлого года следователь не разрешил Резнику посетить нотариуса, чтобы принять участие в выборах в Законодательное собрание. Позже действия следователя признали незаконными, а Резнику присудили компенсацию в 30 тысяч рублей.