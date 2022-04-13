Трамвайного рукоблуда нашла полиция на Васильевском острове

Школьная учительница обратилась с заявлением о домогательствах к подростку в общественном транспорте. Подозреваемого нашли в метро.
13-летняя школьница стала жертвой «смелых» рук пассажира трамвая
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 52-летнего петербуржца с инвалидностью. Его взяли на станции метро «Площадь Восстания».
СК оперативно возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия». И ночь подозреваемый провел в камере.
Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера.