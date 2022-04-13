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    Трамвайного рукоблуда нашла полиция на Васильевском острове

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    7 комментариев

    Школьная учительница обратилась с заявлением о домогательствах к подростку в общественном транспорте. Подозреваемого нашли в метро.

    13-летняя школьница стала жертвой «смелых» рук пассажира трамвая № 6 накануне около половины пятого, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Об этом в полицию сообщила 36-летняя учительница. По предварительной информации, домогательства были совершены на подъезде к станции метро «Василеостровская», девочка хорошо описала приметы рукоблуда.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 52-летнего петербуржца с инвалидностью. Его взяли на станции метро «Площадь Восстания».

    СК оперативно возбудил уголовное дело по статье «Развратные действия». И ночь подозреваемый провел в камере.

    Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера.

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    Комментарии (7)

    Леонтий
    Вот,инвалид ,живёт на казённый счёт,а в свободное время пристает к девочкам в трамваях.Позорит наш богоспасаемый город.Не умеет себя в руках держать -пусть на зону едет.
    Софокл Аристархович
    Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит!
    Горбатого - могила исправит!!!
    BobCat2
    Трамвайный рукоблуд - этот эпитет скорее применим к плохому слесарю трамвайного парка....
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