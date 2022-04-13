Трамвайного рукоблуда нашла полиция на Васильевском острове

Школьная учительница обратилась с заявлением о домогательствах к подростку в общественном транспорте. Подозреваемого нашли в метро.



13-летняя школьница стала жертвой «смелых» рук пассажира трамвая № 6 накануне около половины пятого, стало известно «Фонтанке» 13 апреля. Об этом в полицию сообщила 36-летняя учительница. По предварительной информации, домогательства были совершены на подъезде к станции метро «Василеостровская», девочка хорошо описала приметы рукоблуда.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого — 52-летнего петербуржца с инвалидностью. Его взяли на станции метро «Площадь Восстания».

