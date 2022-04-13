За Домом молитвы в Колпино нетрезвый мужчина устроил огнестрельный салют

Полицию на Октябрьскую улицу, 6, где расположен Дом молитвы, вызвали накануне около шести вечера.



Очевидцы сообщали, что двое мужчин идут по улице и стреляют, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля. На место прибыл наряд полиции и задержал у дома 4 по указанной улице 36-летнего местного жителя.



Мужчина был навеселе и объяснить стрельбу не смог.



Его доставили в отдел полиции, где изъяли травматический пистолет и составили протокол о «появлении в общественных местах в состоянии опьянения».

