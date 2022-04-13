Собак убивают, с детьми разлучают: как выглядит самый экстремальный локдаун в Шанхае

Отправленных в карантин детей разлучают с родителями, домашних животных без хозяев уничтожают, а по улицам летают и бегают дроны с требованием оставаться дома. Коронавирусный постапокалипсис вышел на новый круг в Китае — это самая серьезная вспышка со времен Уханя.



Автор: «Фонтанка.ру» / vk.com

Мир наблюдает за отчаянной борьбой Китая с «омикроном». Один из крупнейших мегаполисов мира и финансовая столица Китая — 25-миллионный Шанхай — третью неделю в жестком локдауне. У жителей заканчиваются продукты и китайское терпение.

Жители Шанхая вспомнили о коронавирусе в начале прошлого месяца. Число заболевших нарастало, и с конца марта местное правительство перешло к более решительным мерам. На карантин сначала отправили практически всю восточную часть города, а следом за ней — и западную. Изначально локдаун должны были отменить в восточной части 1 апреля, а в западной — 5 апреля. Но этого не произошло. Люди изолированы до сих пор.



Автомагистрали в Шанхай перекрыты, самолеты не летают, общественный транспорт остановлен. Школы и предприятия, деятельность которых не считается жизненно важной, закрыты. Выходить на улицу можно только медикам, волонтерам, курьерам и обладателем спецразрешений.

Людей предупреждают о необходимости сидеть дома с помощью летающих дронов и робособак с громкоговорителями.



Изолированные миллионы жителей довольно быстро исчерпали запасы еды. А новые оказалось добыть непросто. Главной стала проблема доставки «последней мили», говорится на сайте правительства Шанхая, не хватает курьеров и волонтеров, хотя их тысячами привлекают из других провинций.



Автор: Guardian News / YouTube

На видео, которые публикует The Sun, люди, запертые в своих квартирах, из окон многоэтажек кричат о помощи и просят привезти им еду. Издание также публиковало видео с набегами на супермаркеты — бесконечные толпы сметают охрану и выносят всё, что могут утащить, и дерутся за еду на рынках.



Автор: The Telegraph / YouTube

На фоне дефицита стали набирать популярность групповые закупки — люди заказывают продукты и предметы первой необходимости целыми домами. Власти предписали их организаторам «предоставлять товары и услуги по разумным ценам и не делать скрытых наценок».



Правительство города миллионами тестирует горожан на 60 тысячах пунктов. Для этого в Шанхай специально перебросили 10 тысяч медиков. За последние сутки в городе было выявлено больше 25 тысяч новых случаев. Менее тысячи из них имели симптомы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение местного правительства в WeChat, население всего города дважды прошло тестирование. В общей сложности было собрано свыше 25 млн образцов, результаты более 21 млн человек уже обработаны, а остальные пока в процессе.

Шанхайцев, у которых выявляют вирус, даже бессимптомный, — изолируют. Причем не дома, а в централизованных карантинных центрах. В них переоборудовали стадионы и крупные выставочные центры города.



Автор: ITV News / YouTube

Заболевших детей забирают у родителей. Как говорится на сайте местного правительства, для инфицированных малышей была создана специальная зона с усиленным уходом и профессиональными медицинскими бригадами для наблюдения и лечения.

После сообщений о разлучении родителей и детей в мировых СМИ власти допустили, что отец или мать с положительным результатом теста смогут сопровождать своих детей в централизованный карантин. А позднее официальные лица из Шанхайского детского медицинского центра объявили, что, независимо от того, был ли у родителей положительный результат на COVID-19, они смогут остаться с детьми.



Автор: News Flash / YouTube

Судьба домашних животных, которые временно остались без отправленных в изоляцию хозяев, складывается хуже. Пекинское бюро CNN описало случай, когда домашняя собака была забита до смерти работником здравоохранения в Шанхае. Видео стало вирусным в китайских социальных сетях.

На записи, сделанной, по всей видимости, из соседнего здания, работник по профилактике COVID-19, одетый с ног до головы в защитное снаряжение, преследует корги на улице и трижды ударяет собаку лопатой. Затем на видео показывают неподвижно лежащее животное.

Государственное издание China News Weekly уточнило, что владелец корги находился на карантине и выпустил собаку на улицу после того, как не смог найти никого, кто бы позаботился о ней в его отсутствие.

Главная надежда 25 миллионов жителей Шанхая — обещанное частичное снятие ограничений. По мере изучения результатов общегородского тестирования их будут убирать порайонно. Появятся закрытые районы с полным карантином, контролируемые — где можно будет выходить из квартир, но не за пределы ЖК, а также те, где будут просто приниматься меры предосторожности — там жители смогут перемещаться в пределах обозначенной зоны.

