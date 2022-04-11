Всемирный банк: экспорт и импорт России сократятся на треть

Импорт товаров и услуг России в 2022 году упадет на 35,2%, а экспорт уменьшится на 30,9%, 11 апреля заявил Всемирный банк (WB).



По мнению аналитиков, падение экономики вызовут санкции и сокращение внутреннего спроса. ВВП России сократится на 11,2%, а инфляция составит 22% против 9% в 2021 году. При этом в 2023 и 2024 годах этот показатель может вырасти на 0,6 и 1,3% соответственно, но о полном восстановлении в прогнозе речи не идет.

В части внутреннего спроса WB видит снижение уровня потребления домохозяйств на 8,5% и обвал инвестиций на 16,9%. В незначительной степени провал будет компенсирован ростом расходов правительства — на 3,6%. Доля населения с доходами ниже установленной границы бедности вырастет до 12,8% в 2022 году против 11% в 2021-м — на 2,6 млн человек, предполагают аналитики.