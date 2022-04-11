Всемирный банк: экспорт и импорт России сократятся на треть

Импорт товаров и услуг России в 2022 году упадет на 35,2%, а экспорт уменьшится на 30,9%, 11 апреля заявил Всемирный банк (WB).
По мнению аналитиков, падение экономики вызовут санкции и сокращение внутреннего спроса. ВВП России сократится на 11,2%, а инфляция составит 22% против 9% в 2021 году. При этом в 2023 и 2024 годах этот показатель может вырасти на 0,6 и 1,3% соответственно, но о полном восстановлении в прогнозе речи не идет.
В части внутреннего спроса WB видит снижение уровня потребления домохозяйств на 8,5% и обвал инвестиций на 16,9%. В незначительной степени провал будет компенсирован ростом расходов правительства — на 3,6%. Доля населения с доходами ниже установленной границы бедности вырастет до 12,8% в 2022 году против 11% в 2021-м — на 2,6 млн человек, предполагают аналитики.
Эксперты WB говорят о «беспрецедентно высокой неопределённости из-за боевых действий в Украине», поэтому признают, что прогнозы могут измениться. Внешнеполитическая ситуация и санкции против России скажутся и на экономике Восточной Европы: торговля стран снизится на 30,7%. В Европе и Центральной Азии ВВП может упасть на 4,1%, а Россию В 2023–2024 годах ждет дальнейшее сокращение экспорта.
По данным Центробанка, в 2021 г. внешнеторговый оборот России составил, 798,0 млрд долларов США (139,3% к 2020 г.), в том числе экспорт — 494,0 млрд долларов (148,2%), импорт — 303,9 млрд долларов (126,8%). Основными торговыми партнерами России в январе-августе 2021 года были Китай, товарооборот с которым составил 85,9 млрд долл. (130,3% к 2020 году), Германия — 35,9 млрд долл. (140,5%), Нидерланды — 28,7 млрд долл. (153,4%), США — 23,4 млрд долл.(148,7%) и Турция — 20,7 млрд долл. (157,7%).