Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД. Лукашенко сделал это еще в 2020-м

Президент РФ Владимир Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание решений по административным правонарушениям в области дорожного движения. Соответствующее распоряжение опубликовано 11 апреля на портале правовой информации.
«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — сказано в документе.
МВД РФ должно подписать данное соглашение, когда будут достигнуты необходимые договоренности с Минском.
Указ о взаимном признании с Россией решений по нарушениям ПДД президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в конце августа 2020 года. Он уполномочил МВД республики вести переговоры по проекту соглашения и подписать его.
Как поясняло издание 6auto.ru, это означает, что, например, попавшиеся на превышении скорости в России белорусы должны будут оплатить штраф на родине, и наоборот.