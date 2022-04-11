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    Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД. Лукашенко сделал это еще в 2020-м

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    Президент РФ Владимир Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание решений по административным правонарушениям в области дорожного движения. Соответствующее распоряжение опубликовано 11 апреля на портале правовой информации.

    «Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — сказано в документе.

    МВД РФ должно подписать данное соглашение, когда будут достигнуты необходимые договоренности с Минском.

    Указ о взаимном признании с Россией решений по нарушениям ПДД президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в конце августа 2020 года. Он уполномочил МВД республики вести переговоры по проекту соглашения и подписать его.

    Как поясняло издание 6auto.ru, это означает, что, например, попавшиеся на превышении скорости в России белорусы должны будут оплатить штраф на родине, и наоборот.

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    Комментарии (1)

    footballer13
    Ага, а изъятие ВУ "до уплаты штрафа" в отношении белорусов тоже введут?
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