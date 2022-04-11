Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание нарушений ПДД. Лукашенко сделал это еще в 2020-м

Президент РФ Владимир Путин поручил согласовать с Белоруссией взаимное признание решений по административным правонарушениям в области дорожного движения. Соответствующее распоряжение опубликовано 11 апреля на портале правовой информации.



«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Беларусь о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения», — сказано в документе.



МВД РФ должно подписать данное соглашение, когда будут достигнуты необходимые договоренности с Минском.

