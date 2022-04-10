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    У Академии им. Можайского новый начальник. Личному составу его представил главком ВКС

    Заместитель начальника академии генерал-майора Нестечук Анатолий Николаевич назначен на должность главы Военно-космической академии им. Можайского. Его предшественник досрочно отправлен на отдых.

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    Представить личному составу академии нового руководителя в Петербург приехал главком Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин. По информации «Фонтанки», церемония представления прошла на плацу вуза 9 апреля. Указ о назначении на должность подписан президентом Владимиром Путиным в марте 2022 года.

    Прежний начальник академии Максим Пеньков отправлен в отставку, любопытно, что это произошло почти за два месяца до истечения контракта, срок его заканчивался в конце мая.

    Генерал-майор и кандидат технических наук Анатолий Нестечук до своего прихода (в марте 2021 года) в академию был первым замкомандующего 15-й армии ВКС особого назначения. В этой должности он запомнился, например, оценкой сроков ответа на ядерный удар потенциального противника. Его брат, Николай Нестерчук, как писали СМИ, бывший начальник космодрома Плесецк.

    Военно-космическая академия имени Можайского — один из старейших вузов Петербурга, учиться здесь считается почетным, быть элитой Вооружённых сил России. Последние годы академию сотрясала череда публичных скандалов: взрыв на территории вуза в 2019 году, пожар в типографии и на кафедре, гибель курсанта, а потом самоубийство офицера, побеги из академии, в том числе иностранного слушателя из Камбоджи, офицерские ДТП и даже одна полицейская погоня. Во время эпидемии коронавируса руководство академии пыталось скрыть факты заражений среди курсантов, аналогичная огласка в СМИ стоила кресла начальника Военно-медицинской академии и Нахимовского училища, Максим Пеньков при этом смог сохранить свою должность.

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    Комментарии (4)

    kоt-obormot
    По нынешним временам - фамилия у него какая-то подозрительная!
    Главный спец по технике консервации
    "Его предшественник досрочно отправлен на отдых." - ай-яй-яй. Не оправдал?!
    morfneo2
    Ну ладно ,хоть генерала профессионал ноги поставил гарант,и то хорошо а мог ведь и Мединского,или Пескова на новую работу или Рогозина с сыном
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