У Академии им. Можайского новый начальник. Личному составу его представил главком ВКС

Представить личному составу академии нового руководителя в Петербург приехал главком Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин. По информации «Фонтанки», церемония представления прошла на плацу вуза 9 апреля. Указ о назначении на должность подписан президентом Владимиром Путиным в марте 2022 года.



Прежний начальник академии Максим Пеньков отправлен в отставку, любопытно, что это произошло почти за два месяца до истечения контракта, срок его заканчивался в конце мая.



Генерал-майор и кандидат технических наук Анатолий Нестечук до своего прихода (в марте 2021 года) в академию был первым замкомандующего 15-й армии ВКС особого назначения. В этой должности он запомнился, например, оценкой сроков ответа на ядерный удар потенциального противника. Его брат, Николай Нестерчук, как писали СМИ, бывший начальник космодрома Плесецк.

