Четыре офицера и 300 курсантов ждали окончания пожара в академии Можайского на улице. Горела не только типография, но и кафедра

По информации «Фонтанки», открытое горение ликвидировали в половине второго часа дня. Пресс-секретарь Воздушно-космических сил Минобороны Дмитрий Зенин для оперативного комментария оказался недоступен. Из источника, близкого к министерству, стало известно, что из академии спасены четверо офицеров, ещё порядка трёхсот человек эвакуировано.



Горела типография 3-го факультета (радиоэлектронных систем и космических комплексов), который находится на углу улицы Красного Курсанта и Чкаловского проспекта. Она расположена в подвале, сигнализация в здании сработала. Помимо этого горело также помещение 51-й кафедры. Сообщение о пожаре поступило около половины первого дня, возгорание тушили по повышенному номеру.

