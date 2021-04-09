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Четыре офицера и 300 курсантов ждали окончания пожара в академии Можайского на улице. Горела не только типография, но и кафедра

Открытое горение на территории академии Можайского потушили

Больше трёхсот человек эвакуировали из-за пожара, который произошёл на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петроградском районе Петербурга 9 апреля.

По информации «Фонтанки», открытое горение ликвидировали в половине второго часа дня. Пресс-секретарь Воздушно-космических сил Минобороны Дмитрий Зенин для оперативного комментария оказался недоступен. Из источника, близкого к министерству, стало известно, что из академии спасены четверо офицеров, ещё порядка трёхсот человек эвакуировано.

Горела типография 3-го факультета (радиоэлектронных систем и космических комплексов), который находится на углу улицы Красного Курсанта и Чкаловского проспекта. Она расположена в подвале, сигнализация в здании сработала. Помимо этого горело также помещение 51-й кафедры. Сообщение о пожаре поступило около половины первого дня, возгорание тушили по повышенному номеру.

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Комментарии (3)

Nationalverrater_2
А чего спринклеры , или там бураны не шахнули ? бабла вбухивают в вояк немеряно, а по факту пожбезопасность - на соплях. Уж больно место нажористое, "стратегические инвесторы"(с) эти здания по кирпичику разберут, им пофик на космос . Стока элитных муравейников можно там настроить. А канализацию - в Ждановку, нюхайте и купайтесь, дорогие петербурговцы!
Annonym
Ясно учитывая что там Ряд Зданий входят в Состав охраняемого Государством наследия там есть такие Железные доски .
Видимо Учитывая сначала Мутный взрыв в прошлом году или как то так и Теперь пожар видимо Хотят довести Здания до необратимо Аварийного состояния и то что не под Охраной снести и продать землю под Очерденые Дома для Всяких блатных уродов .
А Можайку и кусрантов куда нить на отшиб это Называется Сегрегация Территориальная жертвами которой являются Жители 3 Центральных Районов который в Существующем политическом Ландшафте России по сути Находятся в Положений Индейцев на момент прихода Американцев на их землю !
Задумайтесь над этих недалекие мой Сограждане !
lamer
Да чтож такое????? Вот прям так стояли и ждали!!!!! А надо было тельники на себе рвануть и в полымя кинуться с криком - Полундра!
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