Судя по кадрам, автомобилист сбил мужчину, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, после чего проехался по нему и только тогда остановился. Затем водитель выбежал из машины и направился к пешеходу. Одновременно с этим к нему на помощь пришли очевидцы дорожного происшествия.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, авария произошла накануне около восьми утра у дома № 12 на Владимирском проспекте. По предварительным данным, в результате наезда пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Оформлением ДТП занимается ВАИ.

