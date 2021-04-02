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В Петербурге автомобиль сбил и переехал пешехода на «зебре». За рулём мог быть начальник кафедры Можайки

Автомобилист в военной форме сбил пешехода в Петербурге

Камера сняла, как кроссовер сбивает пешехода на «зебре» в Центральном районе Петербурга. Видеозапись с места происшествия 2 апреля оказалась в распоряжении «Фонтанки».

Судя по кадрам, автомобилист сбил мужчину, когда тот пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, после чего проехался по нему и только тогда остановился. Затем водитель выбежал из машины и направился к пешеходу. Одновременно с этим к нему на помощь пришли очевидцы дорожного происшествия.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области, авария произошла накануне около восьми утра у дома № 12 на Владимирском проспекте. По предварительным данным, в результате наезда пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Оформлением ДТП занимается ВАИ.

По информации нашего издания, за рулём кроссовера мог находиться начальник одной из кафедр Военно-космической академии имени Можайского.

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Комментарии (20)

RemyMartin
Встретились два Аленя.
Gary
И давай его тормошить, шевелить, поднимать! Идиот.
Diderot
Все Переходы смерти оборудовать светофорами. И дело с концом.
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