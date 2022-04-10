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    В Театре Ленсовета представят волшебную сказку Шекспира

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    12 и 13 апреля в Театре имени Ленсовета пройдет премьера спектакля «Двенадцатая ночь» по одноимённой пьесе Шекспира. Режиссер — Иван Поповски.

    Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром
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    У Поповски уже был опыт работы с шекспировскими пьесами — его постановка «Сон в летнюю ночь» в 2015 году стала лауреатом премии «Золотая Маска» в номинации «Драма — Спектакль большой формы».

    Шекспировская «Двенадцатая ночь» — комедия в двух действиях — игра, волшебная сказка, наивная и азартная. Переполох с переодеваниями соседствует в ней с любовными интригами и настоящими чувствами. Иван Поповски ставит ее как историю о любви и верности.

    Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром
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    Спектакль — посвящение Ивана Поповски «Мастерской Петра Фоменко». Постановкой «Двенадцатой ночи» отмечены первые годы работы театра. Это была студенческая работа под руководством Евгения Каменьковича, среди участников был сам Иван Поповски.

    В спектакле заняты артисты: Сергей Мигицко (Мальволио), Олег Леваков (Фабиан), Евгений Филатов (Сэр Тоби Бэлч), Светлана Письмиченко (Мария), Александр Сулимов (Капитан), Виктория Волохова/ Владислава Пащенко (Виола), Диана Милютина и Лидия Шевченко (Оливия), Виталий Куликов (Сэр Эндрю), Александр Крымов (Орсино), Иван Шевченко (Фесте), Максим Мишкевич /Дмитрий Хасанов (Себастьян), Всеволод Цурило (Антонио), Роман Баранов/ Иван Ерёмин (Курио).

    12+

    Полина Никитина

    Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром
    Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром

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