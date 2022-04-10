В Театре Ленсовета представят волшебную сказку Шекспира

У Поповски уже был опыт работы с шекспировскими пьесами — его постановка «Сон в летнюю ночь» в 2015 году стала лауреатом премии «Золотая Маска» в номинации «Драма — Спектакль большой формы».



Шекспировская «Двенадцатая ночь» — комедия в двух действиях — игра, волшебная сказка, наивная и азартная. Переполох с переодеваниями соседствует в ней с любовными интригами и настоящими чувствами. Иван Поповски ставит ее как историю о любви и верности.

