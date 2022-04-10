В Театре Ленсовета представят волшебную сказку Шекспира

12 и 13 апреля в Театре имени Ленсовета пройдет премьера спектакля «Двенадцатая ночь» по одноимённой пьесе Шекспира. Режиссер — Иван Поповски.
У Поповски уже был опыт работы с шекспировскими пьесами — его постановка «Сон в летнюю ночь» в 2015 году стала лауреатом премии «Золотая Маска» в номинации «Драма — Спектакль большой формы».
Шекспировская «Двенадцатая ночь» — комедия в двух действиях — игра, волшебная сказка, наивная и азартная. Переполох с переодеваниями соседствует в ней с любовными интригами и настоящими чувствами. Иван Поповски ставит ее как историю о любви и верности.
Спектакль — посвящение Ивана Поповски «Мастерской Петра Фоменко». Постановкой «Двенадцатой ночи» отмечены первые годы работы театра. Это была студенческая работа под руководством Евгения Каменьковича, среди участников был сам Иван Поповски.
В спектакле заняты артисты: Сергей Мигицко (Мальволио), Олег Леваков (Фабиан), Евгений Филатов (Сэр Тоби Бэлч), Светлана Письмиченко (Мария), Александр Сулимов (Капитан), Виктория Волохова/ Владислава Пащенко (Виола), Диана Милютина и Лидия Шевченко (Оливия), Виталий Куликов (Сэр Эндрю), Александр Крымов (Орсино), Иван Шевченко (Фесте), Максим Мишкевич /Дмитрий Хасанов (Себастьян), Всеволод Цурило (Антонио), Роман Баранов/ Иван Ерёмин (Курио).
12+
Полина Никитина